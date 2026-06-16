Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Cod galben de furtuni în mai multe regiuni ale țării. ANM anunță vânt puternic, ploi torențiale și grindină
cod de furtuni
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei. Fenomenele meteo severe sunt așteptate până miercuri dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Citește și
- 11:54El Niño s-a format în Pacific. Meteorologii avertizează că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii
- 11:28Val de aer tropical peste România. ANM anunță temperaturi de 35 de grade și furtuni în mai multe zone
- 18:30Cod portocaliu de furtuni în județul Tulcea. Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe localități
- 14:57Vremea se schimbă din nou în România. Prognoza meteo pe două săptămâni: vin temperaturi de 34 de grade, apoi ploi în mai multe zone
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News