Cod galben de furtuni în mai multe regiuni ale țării. ANM anunță vânt puternic, ploi torențiale și grindină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 10:29

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei. Fenomenele meteo severe sunt așteptate până miercuri dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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