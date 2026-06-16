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Cod galben de furtuni în mai multe regiuni ale țării. ANM anunță vânt puternic, ploi torențiale și grindină

cod de furtuni

cod de furtuni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 10:29

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei. Fenomenele meteo severe sunt așteptate până miercuri dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În aceste regiuni, vremea va fi caracterizată de episoade de instabilitate atmosferică ce vor aduce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar local pot apărea vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantități însemnate de precipitații

Pe durata fenomenelor, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp în intervale scurte de timp (1–3 ore), iar izolat pot depăși 30 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă în anumite zone.

Vreme instabilă și marți după-amiază

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea și pe arii restrânse în cursul după-amiezii de marți, în special în regiunile nordice ale țării.

ANM recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii și să evite deplasările în timpul fenomenelor severe, acolo unde este posibil.

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