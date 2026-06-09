AUR cere anchetă parlamentară după explozia dronei în Portul Constanța
AUR
AUR cere audierea de urgență, în Parlament, a șefilor instituțiilor care ar fi trebuit să prevină incidentul grav de securitate din Portul Constanța, unde o dronă a explodat în urmă cu patru zile. Reprezentanții opoziției spun că situația ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea de reacție a statului, coordonarea instituțiilor și mecanismele de prevenire a amenințărilor la adresa siguranței cetățenilor și securității naționale.
Referindu-se la drona care a explodat în portul Constanța, senatorul AUR Mircia Chelaru a declarat: "Putea să vină de pe Marte, de pe fundul mării, din Agartha, putea să fie născută de rechini sau de delfini. Mă interesează de ce această dronă, acest obiect periculos, nu a fost identificat, oprit şi lovit. Mă interesează în ce măsură putem avea o concluzie clară din punctul de vedere al controlului parlamentar, pentru că Parlamentul reprezintă forţa unei naţiuni şi modul în care instituţiile care, în opinia mea, nu şi-au făcut corect treaba trebuie trase la răspundere".
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