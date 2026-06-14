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Val de caniculă peste Europa. Temperaturile depășesc 40 de grade

Caniculă

Caniculă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 13:06
SursăRealitatea PLUS

Europa se confruntă cu un nou val de caniculă. În Franța sunt așteptate temperaturi care pot depăși 40 de grade Celsius la umbră. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu până la 10 grade peste media obişnuită pentru această perioadă a anului. Cu aceeași situație se confruntă și Spania și Italia. Organizația Mondială a Sănătății a emis deja avertismente pentru populație.

Val de caniculă neobișnuit

În Franța, meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce temperaturi ridicate pe arii extinse, iar în unele regiuni valorile ar putea depăşi pragul de 40 de grade Celsius. Asta după ce în urmă cu doar două săptămâni țara a fost lovită de un alt val de caniculă neobișnuit pentru această perioadă a anului.

„Preferăm să ieșim din casă dimineața că temperatura este puțin mai suportabilă.

Pentru noi cât și pentru fetiță preferăm să rămânem acasă, să stăm la aer condiționat și la piscină.”, spun oamenii.

Militarii au început să ia primele măsuri. Avioanele survolează zonele și stropesc cu apă iar autoritățile au montat corturi de prim ajutor și au anulat competițiile în aer liber. Potrivit estimărilor meteorologice, temperaturile vor fi cu până la 10 grade peste media obişnuită pentru această perioadă a anului.

Și la Madrid în Spania, termometrele de pe străzi au atins 38 de grade Celsius. Oamenii au luat cu asalt fântânile arteziene și cișmelele pentru a se răcori.

Pentru a putea continua meciurile, fotbaliștii și-au confecționat veste în care au pus cuburi de gheață.

Organizația Mondială a Sănătății a emis deja avertismente pentru populație să nu iasă afară la orele prânzului, să poarte haine lejere în culori deschise, șepci sau pălării și să se hidrateze corespunzător.

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