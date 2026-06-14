Val de caniculă peste Europa. Temperaturile depășesc 40 de grade

Publicat 14 iun. 2026, 13:06 Sursă Realitatea PLUS

Europa se confruntă cu un nou val de caniculă. În Franța sunt așteptate temperaturi care pot depăși 40 de grade Celsius la umbră. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu până la 10 grade peste media obişnuită pentru această perioadă a anului. Cu aceeași situație se confruntă și Spania și Italia. Organizația Mondială a Sănătății a emis deja avertismente pentru populație.

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