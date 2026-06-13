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Mediu· 1 min citire
Caniculă de 50 de grade Celsius. Mii de oameni au leșinat pe stradă în Pakistan
Caniculă
Publicat13 iun. 2026, 14:43
SursăRealitatea PLUS
Val de căldură extremă în Pakistan. Temperaturile au depășit 50 de grade în unele regiuni. Mii de persoane au leșinat pe stradă, iar meteorologii au anunțat că termometrele vor înregistra la fel de mult și în următoarele zile.
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