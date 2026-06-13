Alternanțe termice periculoase: caniculă după ploile torențiale. Ce anunță șefa ANM?

Publicat 13 iun. 2026, 11:46 Sursă Realitatea PLUS

România traversează o perioadă de schimbări bruște ale vremii, după episoadele de ploi torențiale și vijelii care au afectat numeroase regiuni. Meteorologii anunță acum o creștere accentuată a temperaturilor, iar începutul săptămânii viitoare ar putea aduce primele valori apropiate de pragul caniculei în sudul și sud-estul țării.

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