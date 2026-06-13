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Vremea· 2 min citire

Alternanțe termice periculoase: caniculă după ploile torențiale. Ce anunță șefa ANM?

Elena Mateescu

Elena Mateescu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 11:46
SursăRealitatea PLUS

România traversează o perioadă de schimbări bruște ale vremii, după episoadele de ploi torențiale și vijelii care au afectat numeroase regiuni. Meteorologii anunță acum o creștere accentuată a temperaturilor, iar începutul săptămânii viitoare ar putea aduce primele valori apropiate de pragul caniculei în sudul și sud-estul țării.

Vremea se încălzește treptat în majoritatea regiunilor

După zile marcate de instabilitate atmosferică și precipitații abundente, vremea intră într-un proces de încălzire. Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, temperaturile vor continua să crească de la o zi la alta, iar valorile termice vor depăși în multe zone mediile specifice perioadei.

„Vor mai fi posibile pe arii restrânse, averse, astăzi, în special în zona montană, în partea de nord-vest, centru și sud-est a țării, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 45-55 km pe oră și o vreme astăzi în încălzire ușoară în cea mai mare parte a țării, pentru că ecartul maximelor astăzi va fi cuprins între 17 până la 27 de grade, cu o maximă în jurul la 25-26 de grade în Capitală.

Mâine așteptăm temperaturi mai ridicate, ecartul acestora fiind cuprins între 22 până la 30 de grade Celsius și mâine contăm pe precipitații și posibilitatea ca acestea să fie de interes în partea de vest, nord și centru a țării, de asemenea vânt cu viteze de 45-55 km/h.

Iar săptămâna va debuta cu o vreme caldă în toate regiunile, dar mai ales în sudul și sud-estul țării, acolo unde maximele se vor apropia de 27-28 de grade cu aproximativ 29-30 de grade în Capitală.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM.

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