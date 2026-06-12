Vremea extremă a făcut ravagii în București și alte 15 județe. Zeci de gospodării au fost inundate. Bilanțul DSU

Sursă: Realitatea.Net

Vremea extremă a făcut ravagii în România. În ultimele ore, pompierii au intervenit în București și în alte 28 de localități din 15 județe, pentru evacuarea apei din case și curți, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție și a copacilor căzuți în urma fenomenelor meteorologice periculoase.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis vineri că în intervalul 11 iunie, ora 08:00 – 12 iunie, ora 08:00, echipele de intervenție au acționat în județele Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, precum și în București.

„Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curți, 3 anexe gospodărești, 15 beciuri, 1 agent economic, de pe o stradă, precum și pentru degajarea elementelor de construcție de la 1 acoperiș de bloc și a 8 copaci căzuți, fiind afectate 4 autoturisme”, a transmis DSU.

Totodată, circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale din județul Neamț.

„Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 2 drumuri naționale, (DN 15/NT și DN 15B/NT) din cauza copacilor căzuți pe carosabil”, au precizat reprezentanții instituției.

La momentul raportării, intervențiile continuau în localitatea Drăgănești-Olt, unde echipajele acționau pentru evacuarea apei acumulate în urma precipitațiilor abundente.

Autoritățile anunță că monitorizează permanent situația și sunt pregătite să intervină pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate.

De asemenea, DSU recomandă populației să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în locuri sigure și să nu se apropie de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi afectate de vântul puternic.