El Niño s-a format în Pacific. Meteorologii avertizează că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii

Serviciul australian de meteorologie a anunțat marți că în Pacificul tropical s-a format un fenomen meteorologic de tip El Niño. Specialiștii avertizează că acesta s-ar putea intensifica în perioada următoare și ar putea ajunge printre cele mai puternice fenomene de acest fel din ultimele șapte decenii.
Potrivit Biroului de Meteorologie, temperaturile de la suprafața mării din această regiune au depășit pragurile specifice fenomenului El Niño. În același timp, și indicatorii atmosferici arată că fenomenul este deja prezent. El Niño este asociat, de multe ori, cu episoade de vreme extremă în mai multe zone ale lumii.
"Prognozele indică un eveniment El Nino puternic până la foarte puternic, pe baza amplorii încălzirii din zona centrală a Pacificului tropical", se arată într-un comunicat.
"Aproximativ jumătate dintre modele indică faptul că acest eveniment ar putea atinge printre cele mai ridicate niveluri observate din 1950", potrivit comunicatului.
Ce este El Niño și cum se formează
El Niño este un fenomen meteorologic care apare periodic în Oceanul Pacific. Acesta înseamnă, pe scurt, o încălzire a apelor de la suprafața mării în zona centrală și estică a Pacificului.
Această încălzire poate schimba vremea în mai multe regiuni. În Australia, fenomenul este legat de obicei de mai puține ploi în timpul iernii și primăverii, mai ales pe coasta de est. De asemenea, poate aduce temperaturi mai ridicate în timpul zilei, în special în sudul țării.
Fenomenul El Niño este considerat deosebit de periculos pentru Australia deoarece poate afecta agricultura. Țara este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de grâu, zahăr și carne de vită, iar lipsa ploilor poate pune presiune mare pe ferme și pe recolte.
Când seceta se prelungește, producția agricolă poate scădea, iar efectele se pot vedea și în economie. Fermierii pot avea culturi mai slabe, iar animalele pot fi afectate de lipsa apei și a hranei.
Ultimul El Niño a adus o secetă puternică
Ultimul fenomen El Niño înregistrat în Australia, între 2023 și 2024, a provocat cea mai secetoasă perioadă de trei luni din istorie. Acest lucru arată cât de puternic poate fi impactul unui astfel de fenomen atunci când condițiile meteo se agravează rapid.
Un alt episod major a avut loc în 2015 și 2016. Atunci, El Niño a provocat secetă pe suprafețe întinse și a dus la scăderea producției de cereale și semințe oleaginoase, notează Reuters.
Oamenii de știință spun că schimbările climatice pot face ca efectele fenomenului El Niño din acest an să fie mai puternice. Asta înseamnă că valurile de căldură, seceta și alte fenomene extreme pot deveni mai intense în anumite regiuni.
Specialiștii urmăresc în continuare evoluția temperaturilor din Pacific și a indicatorilor atmosferici. În funcție de cum se dezvoltă fenomenul, efectele pot fi resimțite în lunile următoare în agricultură, în economie și în viața de zi cu zi a oamenilor.