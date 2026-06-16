El Niño s-a format în Pacific. Meteorologii avertizează că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:54

Serviciul australian de meteorologie a anunțat marți că în Pacificul tropical s-a format un fenomen meteorologic de tip El Niño. Specialiștii avertizează că acesta s-ar putea intensifica în perioada următoare și ar putea ajunge printre cele mai puternice fenomene de acest fel din ultimele șapte decenii.

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