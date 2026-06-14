Cum va fi vremea azi. 32 de grade în termometre, dar furtunile revin în mai multe regiuni ale țării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 09:09

România se bucură duminică de o vreme mult mai caldă, cu temperaturi care vor ajunge până la 32 de grade Celsius în sudul țării. Totuși, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară și în timpul nopții, când ploile, descărcările electrice și vijeliile vor reveni în numeroase zone.

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