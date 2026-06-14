Cum va fi vremea azi. 32 de grade în termometre, dar furtunile revin în mai multe regiuni ale țării

România se bucură duminică de o vreme mult mai caldă, cu temperaturi care vor ajunge până la 32 de grade Celsius în sudul țării. Totuși, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară și în timpul nopții, când ploile, descărcările electrice și vijeliile vor reveni în numeroase zone.
Temperaturi de vară în aproape toată țara
După zile mai răcoroase, vremea intră într-un proces accentuat de încălzire. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în Oltenia și în sudul Munteniei, unde mercurul din termometre va urca până la 31-32 de grade Celsius.
În restul regiunilor, maximele se vor situa între 25 și 30 de grade, oferind o atmosferă plăcută în prima parte a zilei. Cu toate acestea, după-amiaza și seara aduc din nou fenomene de instabilitate atmosferică.
Vremea în Dobrogea și Bărăgan
Locuitorii din Dobrogea și Bărăgan vor avea parte de o zi predominant însorită, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. Maximele vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius.
Spre seară, în special pe litoral, sunt posibile averse izolate, însoțite pe alocuri de intensificări ale vântului.
Cum va fi vremea în Moldova
În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea se menține frumoasă pe parcursul zilei, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius și șanse reduse de precipitații.
În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina, norii își vor face apariția mai des. Sunt așteptate averse locale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină, în special în zonele montane.
Instabilitate atmosferică în Transilvania și Maramureș
În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua începe cu perioade însorite, însă după-amiaza și seara vremea devine instabilă. Sunt prognozate ploi torențiale, tunete și fulgere, iar vântul poate atinge viteze de până la 60 km/h.
Temperaturile vor urca până la 25-26 de grade Celsius, însă răcirea temporară va fi resimțită în timpul episoadelor de ploaie.
Ploi și vijelii în vestul țării
Vestul României va avea parte de o zi caldă și însorită în prima parte, însă meteorologii anunță că spre seară se vor dezvolta sisteme noroase puternice.
Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 25 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt.
Oltenia și sudul țării, cele mai ridicate temperaturi
Oltenia se află printre regiunile cele mai fierbinți ale zilei, cu valori care pot ajunge la 32 de grade Celsius. Atmosfera va fi predominant însorită până spre seară.
Ulterior, norii de furtună își vor face apariția și aici, iar meteorologii nu exclud apariția vijeliilor și a descărcărilor electrice.
În Muntenia și sudul țării, temperaturile vor oscila între 30 și 31 de grade, iar ploile sunt așteptate în special după lăsarea serii.
Vremea în București
Capitala se va bucura de o zi autentică de vară. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius.
Spre seară vor apărea înnorări temporare, însă probabilitatea cea mai mare pentru averse și descărcări electrice este în cursul nopții. Temperatura minimă va coborî până în jurul valorii de 17 grade.
Vremea la munte și pe litoral
La munte, vremea va deveni instabilă încă din timpul zilei. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și posibil grindină, iar la altitudini mari rafalele de vânt pot depăși 90 km/h.
Pe litoral, temperaturile vor urca până la 26 de grade Celsius. Vremea va fi în general frumoasă, însă spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, iar apa mării va rămâne rece pentru această perioadă.