Nicușor Dan și Eugen Tomac, discuții la Palatul Cotroceni, mâine. Premierul desemnat va depune, joi sau vineri, lista de miniștri -SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Eugen Tomac urmează să definitiveze miercuri lista viitorilor miniștri și să o transmită, spre seară, liderilor partidelor politice, spun surse Realitatea PLUS. Ulterior, premierul desemnat va merge la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui Nicușor Dan lista completă a membrilor viitorului său cabinet.

Majoritatea numelor care vor face parte din viitorul Executiv au fost deja stabilite, însă continuă discuțiile privind portofoliile de la Finanțe și Sănătate.

Potrivit surselor menționate anterior, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost agreat numele lui Carmen Moraru, în prezent secretar de stat în cadrul instituției, în timp ce portofoliul Economiei ar urma să fie preluat de Florin Duma.

Pe parcursul zilei de miercuri, Eugen Tomac va continua consultările cu reprezentanți ai grupurilor parlamentare, în vederea finalizării negocierilor și clarificării ultimelor aspecte legate de susținerea viitorului cabinet.

De asemenea, surse Realitatea PLUS spun că premierul desemnat ar putea avea o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, căruia îi va prezenta stadiul negocierilor pentru formarea Guvernului.

Lista miniștrilor și programul de guvernare ar putea fi depuse oficial în Parlament la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri, iar votul de învestitură ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.