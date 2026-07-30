Greșeala care îți poate distruge gazonul pe timp de caniculă. Mulți români o fac fără să își dea seama

Atunci când este caniculă, gazonul are nevoie de o îngrijire diferită pentru a face față temperaturilor extreme. Tunderea după același program ca în restul anului poate stresa iarba, favorizând uscarea și îngălbenirea acesteia în doar câteva zile. Specialiștii recomandă adaptarea atât a modului de tundere, cât și a intervalului orar în care această operațiune este efectuată, pentru a proteja gazonul în timpul valurilor de căldură.
Tunderea prea scurtă este una dintre cele mai frecvente greșeli
Una dintre cele mai mari erori este tunderea gazonului foarte scurt în timpul caniculei. Deși mulți cred că astfel vor tunde mai rar, efectul este exact opusul.
Firele de iarbă mai lungi ajută solul să rămână umed pentru mai mult timp și oferă umbră rădăcinilor. Dacă iarba este tăiată prea aproape de pământ, aceasta pierde mai rapid apa, iar temperaturile ridicate afectează mult mai ușor rădăcinile. În consecință, gazonul poate începe să se îngălbenească și să se usuce într-un timp foarte scurt.
În perioadele cu temperaturi extreme este recomandat ca lama mașinii de tuns să fie reglată astfel încât gazonul să rămână puțin mai înalt decât în mod obișnuit.
Ora la care tunzi gazonul contează la fel de mult
Nu doar înălțimea de tăiere este importantă, ci și momentul în care alegi să tunzi iarba.
Tunderea în mijlocul zilei, atunci când temperaturile sunt cele mai ridicate, pune un stres suplimentar asupra gazonului. După tăiere, iarba pierde mai ușor apa, iar căldura intensă accelerează procesul de deshidratare.
Cele mai potrivite momente pentru această activitate sunt dimineața devreme sau seara, după ce temperaturile încep să scadă. În aceste intervale, gazonul suportă mai bine tunderea și are timp să se refacă.
Nu tunde iarba foarte des în perioadele caniculare
În timpul verii, mulți proprietari tund gazonul la intervale foarte scurte pentru a menține un aspect perfect. Totuși, în perioadele de caniculă, această practică poate face mai mult rău decât bine.
Fiecare tundere reprezintă un stres pentru plantă. Dacă aceasta este repetată prea des, iarba nu mai are suficient timp pentru a se regenera, iar rezistența ei la temperaturile ridicate scade.
Este recomandat ca frecvența tunderii să fie adaptată ritmului de creștere al gazonului și condițiilor meteo, evitând intervențiile inutile în zilele foarte călduroase.
Lamele tocite pot afecta sănătatea gazonului
O altă greșeală frecventă este utilizarea unei mașini de tuns cu lame neascuțite.
În loc să taie curat firele de iarbă, acestea le rup și le zdrențuiesc. Marginile deteriorate se usucă mai repede și pot căpăta o culoare maronie, iar gazonul își pierde aspectul sănătos.
Ascuțirea periodică a lamelor contribuie la o tăiere uniformă și reduce stresul asupra ierbii.
Udarea trebuie făcută corect după tundere
În perioadele cu temperaturi ridicate, gazonul are nevoie de apă, însă și aici există reguli importante.
Udarea este mai eficientă dimineața devreme, când evaporarea este redusă. În schimb, udarea în timpul amiezii poate duce la pierderi importante de apă prin evaporare, fără ca rădăcinile să beneficieze suficient de aceasta.
De asemenea, este preferabilă o udare mai consistentă și mai rară, decât cantități mici de apă administrate foarte des. Astfel, rădăcinile sunt încurajate să se dezvolte mai adânc, iar gazonul devine mai rezistent la secetă.
Resturile de iarbă trebuie gestionate în funcție de situație
După tundere, mulți aleg să îndepărteze imediat toate resturile de iarbă. Totuși, dacă acestea sunt mărunțite și distribuite uniform într-un strat subțire, ele pot contribui la păstrarea umidității și pot furniza nutrienți solului pe măsură ce se descompun.
În schimb, dacă iarba tăiată formează un strat gros, acesta trebuie îndepărtat, deoarece poate împiedica circulația aerului și poate favoriza apariția unor probleme la nivelul gazonului.
Cum protejezi gazonul în timpul valurilor de căldură
Pe timpul caniculei, întreținerea gazonului trebuie adaptată condițiilor meteo. Tunderea prea scurtă, realizată în orele cele mai călduroase ale zilei sau cu lame neascuțite, poate afecta rapid sănătatea ierbii.
Păstrarea unei înălțimi mai mari a gazonului, tunderea dimineața sau seara și udarea corectă sunt măsuri simple care pot ajuta iarba să suporte mai bine temperaturile extreme și să își păstreze aspectul verde pentru mai mult timp, potrivit sursei.