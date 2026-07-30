Greșeala care îți poate distruge gazonul pe timp de caniculă. Mulți români o fac fără să își dea seama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:03

Atunci când este caniculă, gazonul are nevoie de o îngrijire diferită pentru a face față temperaturilor extreme. Tunderea după același program ca în restul anului poate stresa iarba, favorizând uscarea și îngălbenirea acesteia în doar câteva zile. Specialiștii recomandă adaptarea atât a modului de tundere, cât și a intervalului orar în care această operațiune este efectuată, pentru a proteja gazonul în timpul valurilor de căldură.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculaiarbatundere