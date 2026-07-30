Protestul oierilor din Bucureşti: 10 amenzi de 2.200 de lei, după incidentele cu jandarmii

Jandarmii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.200 de lei, după protestul organizat joi de oieri în Piaţa Presei Libere şi Piaţa Victoriei din Capitală. Forţele de ordine continuă verificările pentru identificarea altor persoane care ar fi aruncat cu obiecte şi ar fi instigat la violenţă.
Jandarmii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.200 de lei, în urma protestului organizat joi de oieri în Piaţa Presei Libere şi Piaţa Victoriei din Capitală.
Jandarmii au dat 10 amenzi după protestul oierilor din Bucureşti
Potrivit Jandarmeriei Bucureşti, două dintre amenzi, în valoare totală de 600 de lei, au fost aplicate în baza articolului 2, punctul 23, din Legea 61/1991, republicată. Alte opt sancţiuni, în valoare totală de 1.600 de lei, au fost date în conformitate cu articolul 2, punctul 1, din acelaşi act normativ.
„În urma încălcării cadrului legal în vigoare, jandarmii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.200 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, joi seară, Jandarmeria Bucureşti.
Instituţia precizează că verificările continuă pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care ar fi provocat forţele de ordine, ar fi aruncat cu obiecte contondente, ar fi exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi ar fi incitat la violenţă.
Mii de oieri din mai multe zone ale ţării s-au adunat joi dimineaţă în Piaţa Presei Libere, pentru a protesta faţă de situaţia din sectorul ovin. Aceştia au cerut demiterea preşedintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil pentru gestionarea crizei provocate de pesta micilor rumegătoare.
Protestatarii au mai solicitat reluarea exporturilor şi adoptarea urgentă a unor măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine. În timpul manifestaţiei, au avut loc îmbrânceli între oieri şi jandarmi, iar forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene după ce unii participanţi au aruncat cu obiecte şi au încercat să îndepărteze gardurile de protecţie.