Protestul oierilor din Bucureşti: 10 amenzi de 2.200 de lei, după incidentele cu jandarmii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:25

Jandarmii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.200 de lei, după protestul organizat joi de oieri în Piaţa Presei Libere şi Piaţa Victoriei din Capitală. Forţele de ordine continuă verificările pentru identificarea altor persoane care ar fi aruncat cu obiecte şi ar fi instigat la violenţă.

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