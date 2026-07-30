Se schimbă regulile în București după invazia șobolanilor. Ce riscă proprietarii care nu iau măsuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 22:16

Primăria Capitalei pregătește un nou regulament privind deratizarea, dezinsecția și dezinfecția, după ce Bucureștiul s-a confruntat în ultimii ani cu tot mai multe probleme provocate de șobolani, insecte și căpușe. Noile reguli stabilesc obligații clare atât pentru autorități și operatorii de utilități, cât și pentru asociațiile de proprietari, firme și proprietarii de locuințe.

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