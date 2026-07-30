Se schimbă regulile în București după invazia șobolanilor. Ce riscă proprietarii care nu iau măsuri

Primăria Capitalei pregătește un nou regulament privind deratizarea, dezinsecția și dezinfecția, după ce Bucureștiul s-a confruntat în ultimii ani cu tot mai multe probleme provocate de șobolani, insecte și căpușe. Noile reguli stabilesc obligații clare atât pentru autorități și operatorii de utilități, cât și pentru asociațiile de proprietari, firme și proprietarii de locuințe.
Pe lângă schimbarea modului în care vor fi organizate intervențiile, regulamentul introduce controale suplimentare și amenzi consistente pentru cei care nu respectă obligațiile privind combaterea dăunătorilor.
Deratizarea devine obligatorie pentru operatorii de utilități
Una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe administratorii rețelelor de apă, canalizare, energie sau fibră optică.
Aceștia vor avea obligația să efectueze deratizarea în canale și subsolurile aferente infrastructurii pe care o administrează, folosind firme acceptate de Primăria Capitalei și autorizate de Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară.
Tratamentul va trebui realizat cel puțin o dată pe an, iar costurile vor fi suportate integral de operatorii rețelelor.
Totodată, combaterea șobolanilor devine obligatorie și în spațiile private.
Ce se schimbă pentru blocuri și domeniul public
Pe domeniul public, operațiunile de deratizare și dezinsecție vor rămâne în responsabilitatea companiei Eco Igienizare din cadrul Primăriei Capitalei.
Frecvența intervențiilor va fi stabilită în funcție de zonele afectate și de planificarea realizată de municipalitate.
În ceea ce privește subsolurile blocurilor, echipele Primăriei vor efectua gratuit o singură deratizare pe an. Dacă vor fi necesare intervenții suplimentare, acestea vor fi realizate pe baza unor contracte încheiate între asociațiile de proprietari și compania Eco Igienizare.
Mai multe tratamente împotriva căpușelor
Noul regulament prevede și intensificarea măsurilor împotriva căpușelor.
Compania Eco Igienizare va avea obligația să efectueze cel puțin două tratamente anual în parcuri și în locurile de joacă.
În același timp, va fi înființat un corp de inspectori care va verifica în teren dacă operațiunile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție au fost efectuate conform normelor.
Controale după fiecare intervenție
Pentru prima dată, regulamentul introduce verificări după fiecare tratament efectuat de compania municipală.
Inspectorii vor controla atât eficiența lucrărilor, cât și respectarea obligațiilor de către proprietari, administratori și firmele implicate.
Amenzi de până la 10.000 de lei
Noile reguli prevăd sancțiuni consistente pentru nerespectarea obligațiilor.
Persoanele care refuză sau împiedică accesul echipelor de deratizare, dezinsecție ori dezinfecție riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge între 8.000 și 10.000 de lei.
Asociațiile de proprietari, firmele și proprietarii de locuințe vor avea obligația să curețe subsolurile și să elimine apa stagnantă, pentru a preveni apariția focarelor de șobolani și gândaci.
Dacă aceste măsuri nu sunt luate și apar infestări, amenzile sunt cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice și între 6.000 și 8.000 de lei pentru persoanele juridice.
Sancțiuni și pentru lipsa tratamentelor sau folosirea unor firme neautorizate
Regulamentul stabilește că lipsa operațiunilor de deratizare, dezinsecție sau dezinfecție în spațiile administrate ori deținute va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 8.000 și 10.000 de lei pentru persoanele juridice.
De asemenea, cei care apelează la firme neautorizate riscă sancțiuni. În cazul persoanelor fizice, amenzile sunt cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei, iar pentru persoanele juridice între 6.000 și 8.000 de lei.
La rândul lor, firmele care folosesc produse neautorizate sau expirate ori nu respectă Planul Unitar de Acțiune stabilit de Primăria Capitalei pot primi amenzi de până la 10.000 de lei.