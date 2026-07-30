Alertă hidrologică în România. Apele Române: Debitul Dunării se apropie de minimul istoric

Administrația Națională Apele Române a transmis, joi, că România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Potrivit instituției, situația este agravată de faptul că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.
Debitul Dunării se apropie de minimul istoric
Debitul Dunării la intrarea în ţară (Baziaş) este joi de 1.600 mc/s, iar prognoza Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august.
"Aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s) şi se apropie de minimumul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1.400 mc/s. În contextul acestor debite extrem de reduse, SN Nuclearelectrica a informat astăzi Dispeceratul Central al Administraţiei Naţionale "Apele Române" că, în urma analizei efectuate de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional, întrucât parametrii de operare permit funcţionarea în condiţii de siguranţă", se arată într-o postare ANAR.
Pe sectorul Călăraşi-Cernavodă se menţin restricţiile de treapta a III-a pentru irigaţii, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse sau în anumite intervale orare.
Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni ale țării
Specialiştii Administraţiei Naţionale "Apele Române" monitorizează permanent şi fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate şi nivelurile scăzute ale Dunării. În prezent, fenomenul se menţine în limite normale, susţine sursa citată.
Seceta hidrologică se menţine în mai multe regiuni ale ţării - Crişana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova - unde se înregistrează sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare.
"Nu există restricţii pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat, respectiv de 70%", se mai arată în postarea menţionată.