Alertă hidrologică în România. Apele Române: Debitul Dunării se apropie de minimul istoric

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:42

Administrația Națională Apele Române a transmis, joi, că România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Potrivit instituției, situația este agravată de faptul că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

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