Autocar, despre situația pieței RCA în 2026: „Nu service-urile sunt responsabile pentru scumpirea polițelor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 21:12

Autocar, unul dintre cele mai vocale grupuri de service-uri auto din România, susține că piața RCA traversează o perioadă dificilă, marcată de scumpirea continuă a polițelor și de numeroase dispute privind despăgubirile. Reprezentanții companiei explică motivele creșterii tarifelor, diferențele de preț dintre București-Ilfov și restul țării, relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), dar și de ce consideră nefondate acuzațiile potrivit cărora service-urile ar fi responsabile pentru majorarea costurilor RCA.

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