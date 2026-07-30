Autocar, despre situația pieței RCA în 2026: „Nu service-urile sunt responsabile pentru scumpirea polițelor”
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Autocar, unul dintre cele mai vocale grupuri de service-uri auto din România, susține că piața RCA traversează o perioadă dificilă, marcată de scumpirea continuă a polițelor și de numeroase dispute privind despăgubirile. Reprezentanții companiei explică motivele creșterii tarifelor, diferențele de preț dintre București-Ilfov și restul țării, relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), dar și de ce consideră nefondate acuzațiile potrivit cărora service-urile ar fi responsabile pentru majorarea costurilor RCA.
1. Care este situația actuală a pieței RCA? Din datele ASF vedem că în București și Ilfov tarifele sunt aproape duble față de restul țării.
Piața RCA traversează o perioadă foarte dificilă. Valoarea polițelor de asigurare continuă să crească, iar pentru mulți șoferi aceste majorări par să se producă permanent.
De fiecare dată când tarifele RCA cresc, reprezentanții asigurătorilor și, uneori, chiar ASF, indică drept cauză costurile de reparație practicate de service-uri. Consider că această explicație este incompletă.
În structura unei reparații auto, aproximativ 85% din cost este reprezentat de piese și materiale, iar doar aproximativ 15% reprezintă manopera, adică singura componentă care aparține efectiv service-ului. Din această valoare, unitatea reparatoare trebuie să suporte salariile angajaților, utilitățile, chiria, autorizațiile, verificările metrologice, mentenanța echipamentelor, investițiile și toate celelalte costuri necesare desfășurării activității.
În ceea ce privește diferența foarte mare dintre tarifele RCA din București-Ilfov și cele din restul țării, considerăm că ASF trebuie să ofere explicații clare și fundamentate.
Există mai multe aspecte care ridică semne de întrebare:
• nu este suficient să se afirme că în București sunt mai multe accidente; trebuie demonstrat că acestea sunt produse de vehicule înmatriculate în București și Ilfov;
• zilnic circulă în Capitală sute de mii de vehicule înmatriculate în alte județe, dar utilizate preponderent în București;
• tarifarea RCA se face în funcție de județul de înmatriculare, nu de locul real în care vehiculul este utilizat;
• în consecință, două autovehicule identice, utilizate în aceleași condiții de trafic din București, pot plăti prime RCA foarte diferite doar pentru că sunt înmatriculate în județe diferite;
• în prezent nu există suficiente date publice care să demonstreze câte accidente sunt provocate exclusiv de vehicule înmatriculate în București și Ilfov comparativ cu cele înmatriculate în alte județe.
Acesta este unul dintre principalele subiecte care trebuie clarificate. Dacă diferențele de tarif sunt justificate actuarial, atunci aceste date trebuie prezentate transparent.
2. Care este climatul din sectorul RCA? La noi orice se întâmplă se traduce prin scumpiri. Ce se întâmplă?
Climatul din piața RCA este unul tensionat.
Pe de o parte asistăm la creșterea continuă a tarifelor RCA, iar pe de altă parte există numeroase probleme privind plata despăgubirilor: plăți în regie proprie, plăți parțiale către unitățile reparatoare și litigii tot mai numeroase.
În opinia noastră, răspunsurile la aceste probleme trebuie să vină de la ASF, instituția care are rolul de garant al funcționării corecte a pieței RCA și al protecției consumatorilor de produse de asigurare.
Piața are nevoie de mai multă transparență, predictibilitate și de aplicarea uniformă a legislației.
3. Unde estimați că vor ajunge tarifele în perioada următoare? Cât va costa un RCA pentru o Dacia Logan sau Duster?
Nu îmi place să fac estimări privind politica tarifară a asigurătorilor și nici să mă uit în „ograda altuia”.
Din punctul nostru de vedere, dacă piața ar funcționa corect, iar costurile reale ar fi analizate obiectiv, tarifele RCA nu ar mai trebui să crească. Dimpotrivă, există premise pentru stabilizarea și chiar reducerea acestora.
Important este ca eventualele majorări să fie susținute prin calcule actuariale transparente și verificabile, nu doar prin afirmații generale.
4. Care este relația cu ASF? Am văzut în ultimii ani numeroase contestări la adresa conducerii instituției.
În calitate de reprezentanți ai unităților reparatoare autorizate, ne-am exprimat în mod constant disponibilitatea pentru un dialog constructiv cu ASF și pentru identificarea unor soluții care să contribuie la funcționarea corectă a pieței RCA.
Din păcate, de multe ori am constatat o lipsă de deschidere din partea instituției. Au existat situații în care, deși au fost programate întâlniri, acestea au fost amânate sau nu au mai avut loc, iar expertiza specialiștilor din domeniul reparațiilor auto nu a fost valorificată.
În tot acest timp, POSA a formulat public propuneri concrete și argumentate, solicitând:
• mai multă transparență privind sancțiunile aplicate asigurătorilor;
• o supraveghere mai fermă a respectării obligațiilor legale;
• intervenții rapide atunci când drepturile păgubiților și ale unităților reparatoare sunt afectate.
Observațiile și criticile noastre nu au urmărit niciodată conflictul cu instituția, ci îmbunătățirea modului în care funcționează piața RCA. Credem că o autoritate de supraveghere puternică trebuie să asculte toate părțile implicate și să valorifice expertiza celor care activează zilnic în acest domeniu. Din păcate, până în prezent, această deschidere a fost insuficientă.
5. Aveți un mesaj pentru domnul Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul asigurărilor? Dar pentru șoferi?
Mesajul nostru este unul instituțional.
ASF are obligația legală de a supraveghea activitatea asigurătorilor, de a verifica respectarea legislației, de a soluționa petițiile formulate de persoanele prejudiciate, de a efectua controale și de a aplica sancțiuni atunci când legea este încălcată.
Din această perspectivă, domnul Sorin Mititelu, în calitate de vicepreședinte responsabil de sectorul asigurărilor, are responsabilitatea de a asigura buna funcționare a pieței RCA și protecția consumatorilor.
Mesajul nostru către domnul Sorin Mititelu este unul instituțional și pornește de la responsabilitățile pe care ASF le are potrivit legii.
În acest context, am avea câteva întrebări legitime:
• ASF a analizat rezultatele financiare ale societăților de asigurare aferente anului trecut și evoluția acestora în primul semestru al acestui an? Cum explică autoritatea nivelul profiturilor în raport cu majorările succesive ale primelor RCA suportate de șoferi?
• În cazul DallBogg, numeroși operatori de service au transmis, în timp, petiții și sesizări privind dificultățile întâmpinate în relația cu acest asigurător. Cum au fost analizate aceste sesizări și de ce nu au fost dispuse măsuri preventive mai devreme, astfel încât să fie evitate problemele cu care se confruntă astăzi piața? Ce concluzii a tras ASF pentru a preveni repetarea unor situații similare?
• Având în vedere nivelul actual al primelor RCA, în special în București și Ilfov, considerăm că ASF trebuie să prezinte public fundamentarea actuarială care justifică aceste diferențe de tarif și să demonstreze că metodologia utilizată reflectă riscul real și respectă principiile unei piețe concurențiale și transparente.
Iar pentru șoferi, mesajul nostru este simplu: solicitați întotdeauna explicații atunci când considerați că drepturile vă sunt afectate și folosiți toate instrumentele legale puse la dispoziție pentru protejarea intereselor dumneavoastră.
6. Asigurătorii spun că tarifele RCA cresc din cauza tarifelor practicate de service-uri. Cu cât au crescut tarifele service-urilor în ultimii doi ani comparativ cu RCA?
Considerăm că această afirmație nu este susținută de realitatea economică.
Reparațiile auto sunt realizate atât de unități autorizate, cât și de reparatori care funcționează în afara cadrului fiscalizat.
Prin promovarea despăgubirilor în regie proprie, asigurătorii au determinat ca peste 60% dintre păgubiți să încaseze despăgubirea direct în conturile proprii. Astfel, anual sunt direcționate miliarde de lei către reparații care, în multe situații, nu mai sunt fiscalizate și pentru care nu există obligația justificării modului în care au fost cheltuiți banii.
În același timp, service-urile autorizate sunt supuse unei presiuni permanente privind tarifele de manoperă.
Legea este foarte clară. Art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 prevede:
„Valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii, în care unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată.”
Cu toate acestea, în practică, numeroși asigurători efectuează plăți parțiale, nu pentru că legea ar fi neclară, ci pentru a exercita presiune financiară asupra service-urilor și pentru a le determina să accepte tarife impuse unilateral.
Dacă analizăm evoluția ultimilor 15-16 ani, observăm că:
• prima medie RCA a crescut de la aproximativ 400 lei în anul 2010 la peste 2.000 lei în prezent;
• salariul mediu din economie a crescut de aproximativ cinci ori;
• în schimb, tarifele de manoperă acceptate de asigurători au crescut de doar aproximativ două ori.
Mai mult, inclusiv în reprezentanțele auto există diferențe care pot ajunge și la cinci ori între tariful afișat și tariful acceptat prin contractele încheiate cu societățile de asigurare.
Concluzia noastră este clară: nu există dovezi că majorarea tarifelor practicate de service-uri justifică explozia prețurilor RCA. Dacă asigurătorii susțin contrariul, atunci este firesc să prezinte public studiile și calculele actuariale care demonstrează această afirmație, nu exemple izolate sau situații particulare.
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