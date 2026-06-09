De la 0 la 300 km/h într-o singură secundă! Un inventator din Vaslui susține că a creat mașina viitorului

Sursă: Realitatea.Net

Inventatorul bârlădean Adrian Roșca a atras atenția lumii auto cu proiectul „Rosmar H”, un vehicul despre care afirmă că, într-o versiune viitoare, ar putea pulveriza recordurile actuale de accelerație. Deși promisiunea este de-a dreptul spectaculoasă, performanța rămâne, cel puțin deocamdată, strict la nivel de calcule teoretice și schițe pe hârtie.

Un proiect auto ieșit din tipare, botezat Rosmar H, promite să rescrie legile fizicii aplicate în industria vehiculelor. Gândit de inventatorul bârlădean Adrian Roșca, sistemul a trecut recent de faza planșetei de proiectare și a fost integrat, sub formă de prototip, pe un Audi A8. Primele demonstrații publice pe străzile din Iași, Bârlad și Focșani au stârnit un val uriaș de curiozitate. În mediul online, imaginile cu experimentul din Moldova au depășit rapid granița de un milion de vizualizări, generând dezbateri aprinse între pasionații de tehnologie și sceptici.

Adio roți care se învârt: Cum funcționează propulsia liniară

Spre deosebire de mașinile convenționale, tehnologia Rosmar H elimină mișcarea rotativă clasică a roților în timpul demarajului. Conceptul se bazează pe culisarea liniară a roților pe o tijă lungă de aproximativ 1,4 metri. Forța brută este asigurată de propulsoare alimentate cu aer comprimat la o presiune uriașă, de până la 360 de bari. Acest sistem reușește să dezvolte o forță impresionantă, de peste 71.000 de newtoni pe fiecare roată.

Conform creatorului său, secretul versiunilor viitoare va sta în scurtarea dramatică a acestei curse la doar 20 de centimetri. Adrian Roșca explică faptul că vehiculul viitorului nu va mai rula în sensul clasic, ci va imita mai degrabă mecanica mersului pe jos, transformând impulsul liniar în viteză pură.

De la prototipul de test la performanțe de Formula 1

Deși în acest moment tehnologia este testată doar la viteze de siguranță, ținta finală este de-a dreptul SF pentru industria auto globală. Varianta de serie a sistemului ar urma să propulseze mașina până la 333 km/h în doar o secundă, o dinamică permisă de modul radical în care energia este transferată către sistemul de rulare. Chiar dacă cifrele uluitoare nu au fost încă verificate și omologate de laboratoare independente sau organisme de testare auto, echipa din spatele proiectului își continuă dezvoltarea cu motoarele turate la maximum.

Miza pe modelul croat Mate Rimac și mirajul miliardului de euro

Adrian Roșca privește dincolo de granițele României și speră ca brevetele sale să atragă atenția marilor investitori sau a fondurilor europene. Inventatorul face o paralelă directă cu evoluția spectaculoasă a constructorului croat de supercaruri electrice, Mate Rimac. Acesta consideră că, dacă o idee inovatoare a primit credit și finanțări masive în Croația, România are toate atuurile de a replica succesul. Planurile financiare pe care le estimează pentru industrializarea conceptului Rosmar H se ridică la aproximativ un miliard de euro.

Planuri pentru o mega-fabrică cu zeci de mii de angajați la Bârlad

Dincolo de spectacolul tehnologic, proiectul are și o miză economică uriașă pentru județul Vaslui. Reprezentanții Centrului de Inventică Rosmar H au ca obiectiv pe termen lung transformarea municipiului Bârlad într-un pol al industriei auto experimentale. Susținătorii inițiativei afirmă că trecerea la producția de serie ar schimba complet realitatea economică a regiunii. Conform previziunilor optimiste emise de inițiatori, o astfel de platformă industrială de anvergură ar avea potențialul de a crea, în timp, până la 50.000 de locuri de muncă.