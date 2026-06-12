A început El Nino, fenomenul care dă peste cap vremea pe toată planeta. Anunțul oficial al meteorologilor

Sursă: Realitatea.net

Meteorologii americani au confirmat debutul fenomenului climatic El Niño, care s-a dezvoltat în ultima lună și este așteptat să se intensifice în sezonul rece 2026-2027. Specialiștii avertizează că efectele sale vor fi resimțite în mai multe regiuni ale lumii, de la secetă și pierderi agricole până la modificarea sezonului uraganelor din Atlantic.

Anunțul a fost făcut de Centrul de Prognoză Climatică din Statele Unite, care monitorizează evoluția fenomenelor climatice la scară globală. El Niño apare atunci când vânturile alizee din Oceanul Pacific slăbesc, iar apele mai calde se acumulează în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial.

Acest proces modifică circulația atmosferică și influențează vremea în numeroase regiuni ale globului. În unele zone poate provoca temperaturi mai ridicate și secetă, iar în altele poate aduce precipitații abundente și fenomene meteo extreme. Meteorologii americani spun că fenomenul este deja activ și că efectele sale vor deveni mai puternice în lunile următoare.

Agricultura din Asia, printre cele mai expuse

Cele mai mari probleme sunt așteptate în Asia de Sud-Est și India, unde El Niño este asociat în mod tradițional cu precipitații reduse și perioade de secetă.

„El Niño va avea probabil un impact negativ asupra randamentelor culturilor din Asia de Sud-Est și India, unde fenomenul este asociat de obicei cu precipitații sub nivelul normal”, a declarat Kyle Tapley, director al companiei WeatherDesk.

În India, musonul furnizează aproape 70% din cantitatea anuală de precipitații și este esențial pentru agricultură. Reducerea ploilor poate afecta culturile de orez, bumbac și soia, dar și producția agricolă din sezonul rece. În Indonezia, fermierii care cultivă orez și-au modificat deja calendarul de plantare pentru a evita efectele unei secete prelungite. În același timp, autoritățile din Malaezia estimează că producția agricolă ar putea scădea cu 8% până la 10% în acest an.

Mai puține uragane în Atlantic

El Niño aduce însă și un efect considerat favorabil pentru Statele Unite. Fenomenul este asociat, de regulă, cu o reducere a activității ciclonice din Oceanul Atlantic. Specialiștii estimează că sezonul uraganelor din acest an ar putea fi mai puțin activ decât media obișnuită.

„Ne așteptăm la un sezon al uraganelor din Atlantic sub nivelul normal în acest an. Cu toate acestea, un uragan puternic este încă posibil chiar și într-un sezon mai puțin activ”, a explicat Kyle Tapley.

Sezonul uraganelor din Atlantic se desfășoară anual între 1 iunie și 30 noiembrie.

Fenomenul care poate schimba vremea în următoarele luni

Experții urmăresc cu atenție evoluția El Niño, deoarece intensificarea sa poate influența temperaturile globale, regimul precipitațiilor și producția agricolă în numeroase regiuni ale lumii. Dacă prognozele actuale se confirmă, efectele fenomenului vor deveni mai evidente în a doua parte a anului și în iarna 2026-2027, când sunt posibile episoade meteo extreme în mai multe zone ale globului.