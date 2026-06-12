ANM a modificat prognoza pentru următoarea lună. Când scăpăm de vijelii și ploi

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 15 iunie - 13 iulie 2026. Meteorologii anunță că vremea se răcește la sfârșitul acestei săptămâni, însă temperaturile vor începe să crească din nou după 16 iunie.

Vineri, valorile maxime se vor situa între 17 și 24 de grade Celsius, iar în dimineața zilei de sâmbătă, în special în regiunile din nordul și centrul țării, temperaturile minime pot coborî sub pragul de 10 grade Celsius. După acest episod de răcire, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, iar până la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor deveni din nou ridicate, mai ales în sud-vestul țării.

Vremea în săptămâna 15-22 iunie

Potrivit estimărilor ANM, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de media perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

Sfârșitul lunii iunie aduce temperaturi peste normal

În intervalul 22-29 iunie, temperaturile medii vor depăși valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor rămâne reduse în majoritatea zonelor, în special în vestul și nord-vestul țării.

Cum începe luna iulie

Pentru perioada 29 iunie - 6 iulie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de normal în sud-est, în timp ce în restul țării valorile vor fi ușor peste mediile climatologice.

Ploile vor fi ușor deficitare în sud-vest, iar în celelalte regiuni se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

În săptămâna 6-13 iulie, temperaturile vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în jumătatea de vest a țării. În rest, valorile vor fi apropiate de normal.

Cod portocaliu de furtuni în 17 județe

Până vineri, la ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu de fenomene meteo severe care vizează 17 județe.

Sunt afectate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h. Izolat este posibilă și căderea grindinei de dimensiuni medii.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 40-60 l/mp și, izolat, pot depăși 70 l/mp.