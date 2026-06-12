Vremea în weekend: ploile se restrâng, iar temperaturile încep să crească ușor. Ce transmit meteorologii

Sursă: Realitatea PLUS

Meteorologii avertizează că vremea rămâne instabilă și astăzi în mai multe zone ale țării. Muntenia și Dobrogea se află în continuare sub cod galben de ploi, fiind așteptate cantități de apă de 20-30 l/mp, iar izolat se pot acumula peste 40 l/mp, potrivit Realitatea PLUS.

Sub cod galben se află și Bucureștiul, unde sunt așteptate noi reprize de ploaie, în special după-amiaza. Unele dintre acestea pot fi însemnate cantitativ, însă tendința generală este de diminuare a fenomenelor severe în zilele următoare.

Temperaturile scad față de zilele trecute

Potrivit specialiștilor, instabilitatea atmosferică va continua și în weekend, însă la o intensitate mai redusă. Unul dintre motive este răcirea vremii, care reduce energia disponibilă în atmosferă pentru dezvoltarea furtunilor puternice.

Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt estimate în Moldova, în timp ce în Muntenia se vor atinge aproximativ 26 de grade. Comparativ, în ziua precedentă temperaturile au urcat în multe regiuni până la 32 de grade. Sâmbătă și duminică valorile termice vor crește ușor, iar pe alocuri se vor apropia de 30 de grade, însă fără a reveni la nivelurile ridicate din prima parte a lunii.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, ploile vor continua și astăzi, în special după-amiaza și seara. În weekend, șansele de precipitații scad, iar vremea va deveni mai plăcută, cu perioade mai lungi de soare și temperaturi apropiate de 26-27 de grade. Meteorologii atrag însă atenția că, fiind sezonul cald, nu sunt excluse averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate.

Vești bune pentru cei care merg la mare

Pe litoral, vremea se anunță favorabilă în acest weekend. Vor exista intervale însorite, iar eventualele ploi vor fi slabe și de scurtă durată, afectând doar zone restrânse. Temperaturile vor fi plăcute pentru această perioadă. Vineri și sâmbătă sunt așteptate maxime de 23-25 de grade, iar duminică valorile ar putea urca până la 27 de grade în unele localități de la malul mării. Săptămâna viitoare sunt posibile noi episoade de ploaie și în Dobrogea, inclusiv pe litoral, însă meteorologii spun că acestea nu vor avea intensitatea fenomenelor care au afectat recent alte regiuni ale țării.