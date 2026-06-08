Furtună geomagnetică puternică pe 8 iunie 2026. Ce efecte poate avea asupra Pământului și ce scenarii anunță experții?

Sursă: Realitatea.Net

O furtună geomagnetică de intensitate ridicată este așteptată să afecteze Pământul pe 8 iunie 2026, după o serie de erupții solare puternice observate în ultimele zile. Fenomenul a atras atenția specialiștilor din domeniul vremii spațiale, dar și a utilizatorilor de pe rețelele sociale, unde au circulat numeroase informații alarmiste despre un presupus impact devastator asupra planetei.

Experții atrag însă atenția că situația nu reprezintă un pericol major pentru populație, chiar dacă furtuna geomagnetică este clasificată la un nivel ridicat de intensitate.

Alertă de nivel G3 emisă pentru 8 iunie

Instituțiile care monitorizează activitatea solară au anunțat că o ejecție de masă coronală (CME) se îndreaptă spre Terra și urmează să interacționeze cu câmpul magnetic al planetei.

Din acest motiv, a fost emisă o alertă de nivel G3, categorie care indică o furtună geomagnetică puternică. Astfel de fenomene apar atunci când Soarele eliberează cantități uriașe de plasmă și particule încărcate electric, care călătoresc prin spațiu și ajung în apropierea Pământului.

Deși nivelul G3 este considerat semnificativ, specialiștii subliniază că nu este vorba despre un eveniment fără precedent și nici despre un risc major pentru viața de pe planetă.

Ce efecte sunt așteptate în timpul furtunii geomagnetice

În momentul în care fluxul de particule solare va ajunge la Terra, acesta poate provoca o serie de perturbări temporare în infrastructura tehnologică.

Printre efectele estimate se numără:

- fluctuații ale comunicațiilor radio;

- mici erori de poziționare în sistemele GPS;

- perturbări temporare ale unor sateliți aflați pe orbită;

- variații ale rețelelor electrice în anumite regiuni.

Majoritatea acestor efecte sunt însă monitorizate permanent de operatorii sistemelor afectate, iar măsurile de protecție existente reduc considerabil impactul asupra utilizatorilor.

Activitate solară intensă și un fenomen rar observat de astronomi

Cercetătorii au urmărit în ultimele zile o regiune extrem de activă de pe suprafața Soarelui, care a generat mai multe erupții succesive într-un interval scurt de timp.

Unele dintre ejecțiile de masă coronală produse s-au unit într-un fenomen cunoscut în comunitatea științifică drept „cannibal CME”. Acesta apare atunci când o erupție solară rapidă ajunge din urmă și absoarbe o erupție mai lentă aflată pe aceeași traiectorie.

Acest proces poate amplifica energia transportată către Pământ și poate intensifica efectele furtunii geomagnetice.

Există motive reale de îngrijorare?

În ciuda titlurilor spectaculoase apărute online, specialiștii susțin că populația nu are motive de panică. Atmosfera și magnetosfera Terrei reprezintă un scut natural extrem de eficient împotriva radiațiilor și particulelor provenite de la Soare.

Furtunile geomagnetice similare au fost înregistrate de numeroase ori de-a lungul ultimelor decenii, fără a produce consecințe majore la nivel global.

Oamenii de știință explică faptul că frecvența acestor fenomene este mai ridicată în această perioadă deoarece Soarele se află aproape de maximul ciclului său de activitate, etapă caracterizată prin apariția unui număr mai mare de pete solare și erupții.

Aurore boreale spectaculoase, vizibile în zone neobișnuite

Pe lângă efectele tehnice, furtuna geomagnetică ar putea oferi și un spectacol impresionant pe cer. Specialiștii estimează că aurorele boreale ar putea fi observate mult mai la sud decât în mod obișnuit, inclusiv în regiuni unde acest fenomen apare foarte rar.

Dacă prognozele se vor confirma, noaptea de 8 iunie 2026 ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase pentru pasionații de astronomie și fotografie, oferind imagini spectaculoase ale luminilor polare.

Astfel, evenimentul astronomic așteptat în această perioadă este privit de experți mai degrabă ca un fenomen natural impresionant decât ca o amenințare reală pentru populația globului.