Duminica Părinților și a Copiilor, sărbătorită în Parohia Perișoru din județul Brăila. Peste 150 de copii s-au bucurat de o zi plină de zâmbete și voie bună

Sursă: Realitatea.Net

Curtea Bisericii „Sfinții Arhangheli” din localitatea Perișoru, județul Brăila, s-a umplut duminică de zâmbete, joc și voie bună, cu prilejul unui eveniment dedicat copiilor și familiilor din comunitate. Aproximativ 150 de prichindei au participat la o serie de activități interactive, s-au bucurat de spectacolul de teatru „Alice în Țara Minunilor” pus în scenă de Trupa Teatrul Copilăriei, de baloane colorate, dar și de întâlnirea cu îndrăgitele mascote Sky și Bluey.

Inițiativa aparține părintelui paroh Mihăiță Cimpoeașu și soției sale, Diana Cimpoeașu, care, alături de numeroși voluntari și susținători ai comunității, au dorit să le ofere copiilor o zi specială, cu prilejul Duminicii Părinților și Copiilor.

Unul dintre punctele centrale ale zilei a fost spectacolul „Alice în Țara Minunilor”, prezentat de Trupa Teatrul Copilăriei, care a captivat atât copiii, cât și părinții.

Pe parcursul zilei, cei mici au luat parte la dansuri, jocuri interactive și s-au bucurat de baloane colorate, dar și de întâlnirea cu îndrăgitele mascote Sky și Bluey.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de activitatea de pictură pe față, realizată de un grup de voluntare coordonate de preoteasa Diana Cimpoeașu.

„Un rol important în organizarea acestui eveniment l-a avut și Târgul Caritabil de Prăjituri desfășurat săptămâna trecută. Fondurile strânse cu acel prilej au contribuit la realizarea acestei frumoase sărbători dedicate copiilor și familiilor. Mulțumim tuturor celor care au pregătit, au oferit și au cumpărat prăjituri, sprijinind astfel această inițiativă”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a parohiei.

De asemenea, organizatorii evenimentului și-au exprimat recunoștința față de voluntari, donatori și toți cei implicați în desfășurarea evenimentului, precum și față de colaboratorii care au sprijinit această acțiune: Consiliul Local Ianca, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” și Restaurantul Rustic-Oprișenești.

„Bucuria de pe chipurile copiilor a fost cea mai frumoasă răsplată și suntem convinși că aceste momente vor rămâne mult timp în sufletele lor”, a mai transmis sursa citată.