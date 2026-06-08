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Economie· 1 min citire
Șefa FMI: „Lumea va avea parte de șocuri economice în lanț!”
8 iun. 2026, 17:56
Economia mondială
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Șefa Fondului Monetar Internațional avertizează că economia mondială intră într-o perioadă de instabilitate fără precedent. Aceasta a declarat că lumea se confruntă cu o succesiune de crize suprapuse și nu este suficient pregătită pentru șocurile economice care ar putea urma.
Șefa FMI: „Economia mondială intră într-o perioadă de instabilitate!”
Declarațiile vin la scurt timp după ce s-a speculat că datoria publică globală ar putea depăși 100% din PIB în următorii ani.
Șefa FMI spune că statele și instituțiile globale sunt nevoite să își regândească toate strategiile.
Aceasta mai susține că întreaga omenire intră într-o eră în care șocurile economice, energetice și geopolitice vor apărea mult mai rapid decât în trecut.
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