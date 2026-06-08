Șefa FMI: „Lumea va avea parte de șocuri economice în lanț!”

Sursă: Realitatea PLUS

Șefa Fondului Monetar Internațional avertizează că economia mondială intră într-o perioadă de instabilitate fără precedent. Aceasta a declarat că lumea se confruntă cu o succesiune de crize suprapuse și nu este suficient pregătită pentru șocurile economice care ar putea urma.

Șefa FMI: „Economia mondială intră într-o perioadă de instabilitate!”

Declarațiile vin la scurt timp după ce s-a speculat că datoria publică globală ar putea depăși 100% din PIB în următorii ani.

Șefa FMI spune că statele și instituțiile globale sunt nevoite să își regândească toate strategiile.

Aceasta mai susține că întreaga omenire intră într-o eră în care șocurile economice , energetice și geopolitice vor apărea mult mai rapid decât în trecut.