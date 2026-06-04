UE pregăteşte un pachet de sprijin economic pentru Armenia. ”Moscova foloseşte relaţiile economice ca armă pentru a exercita presiune politică”
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Uniunea Europeană pregătește un pachet de sprijin economic de 50 de milioane de euro pentru Armenia, după ce Rusia a impus o serie de restricții comerciale împotriva acestei țări. Anunțul a fost făcut joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.
„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Nikol Paşinian despre recentele restricţii impuse de Rusia asupra Armeniei. Aceasta nu este altceva decât o formă de coerciţie economică şi este inacceptabilă”, a declarat von der Leyen.
Șefa Comisiei Europene a subliniat că ”prin extinderea restricţiilor la export asupra produselor armene, Moscova foloseşte relaţiile economice ca armă pentru a exercita presiune politică. Cunoaştem prea bine acest scenariu. De aceea, Europa este ferm de partea Armeniei. Pregătim un pachet de sprijin din partea UE”.
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