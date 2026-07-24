Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Prețurile la carburanți continuă să crească. Benzina și motorina, tot mai scumpe
Prețurile la carburanți
Prețurile la carburanți continuă să crească în România, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale și al reducerii livrărilor de țiței din Kazahstan. Benzina se vinde în prezent cu un preț mediu de 8,93 lei/litru, în timp ce motorina a ajuns la 9,74 lei/litru.
Citește și
- 09:02Ipocrizia lui Radu Miruță. Pe cine dă vina pentru criza economică din România
- 08:04Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Unde se situează România în clasament
- 21:02Cum vor arăta noile bancnote EURO. BCE a dezvăluit propunerile grafice preselectate - FOTO
- 19:03Artificiul din lege prin care cresc cele mai mari salarii. Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News