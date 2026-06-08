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Actual· 1 min citire
Angajații din domenii-cheie: „Vom organiza proteste în fiecare zi!”
8 iun. 2026, 17:31
Proteste în țară
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Proteste și astăzi după noua lege a salarizării! Angajații din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au ieșit în stradă pentru a cincea zi la rând.
Sindicatele amenință cu grevă generală în domenii-cheie
Și grefierii au protestat din nou astăzi. Sindicatele avertizează că urmează greva generală în domenii-cheie.
În paralel, protestele s-au extins și în sistemul judiciar. Si grefierii au ieșit din nou în stradă.
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