Proteste de amploare. Capitala Europei a fost vandalizată

Sursă: Realitatea PLUS

Proteste de amploare în Belgia, acolo unde studenții au ieșit în stradă nemulțumiți de reformele din învățământul în limba franceză. Aceștia au incendiat mai multe vehicule, iar poliția a folosit tunuri cu apă. Potrivit oficialilor, câțiva protestatari au luat cu asalt parlamentul, unde se vor vota reformele controversate, și au folosit inclusiv bombe fumigene. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Studenții și profesorii, manifestații dure în centrul orașului

Sute de studenți s-au adunat la Gara Centrală din capitala Belgiei pentru a protesta față de majorarea taxelor din învățământul în limba franceză. Ulterior, protestul a scăpat rapid de sub control. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții.

Studenții s-au îndreptat apoi spre parlament, unde inclusiv mai mulți profesori au fost prezenți pentru a-și manifesta nemulțumirea față de măsurile planificate, mai exact că trebuie să stea două ore suplimentare în sala de clasă.

De săptămâni întregi există tulburări în învățământ din cauza reformelor planificate de Comunitatea Franceză. Cea mai mare frustrare în rândul tinerilor este reprezentată de noua taxa de școlarizare pentru învățământul superior, în valoare de 1100 de euro pe an universitar. În urma protestelor, cel puțin 12 tineri au fost arestați.