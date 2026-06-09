Un nutriționist celebru avertizează: „Grăsimile pe care le mâncăm ne lovesc direct în inimă”

Sursă: Realitatea.net

Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra efectelor pe care grăsimile le pot avea asupra organismului și spune că multe persoane nu realizează modul în care alimentele sunt procesate în corp. Specialistul explică faptul că grăsimile urmează un traseu diferit față de zahăr sau proteine și ajung foarte rapid la inimă.

Mihaela Bilic spune că, de multe ori, oamenii tratează superficial procesul digestiei și nu se gândesc la impactul pe care anumite produse îl pot avea asupra sănătății.

„Grăsimile pe care le mâncăm ne lovesc drept în inimă. De multe ori nu conștientizăm felul în care mâncarea intră în contact cu corpul nostru. Mestecam alimentele, le îndesăm în stomac și apoi ne culcăm pe-o ureche, are el grijă intestinul să le fragmenteze și ficatul să le proceseze! Lucrurile sunt mai simple…sau mai complicate de atât”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Ce se întâmplă cu zahărul, proteinele și grăsimile

Nutriționistul a explicat că zahărul este absorbit rapid în sânge, în timp ce proteinele au nevoie de enzime pentru a fi transformate în aminoacizi și procesate de organism.

„Pentru amidon/zahăr ruta e rapidă: în intestin sunt desfăcute în fragmente mici de glucoză (cu efort minim și fără intervenția enzimelor de digestie) care trec direct în sânge și de aici direct la toate celulele din corp; în ficat ajunge doar excesul de glucoză, care va fi transformat în grăsime de rezervă! Cu proteinele e mai complicat: e nevoie de prezența enzimelor din ficat și pancreas care să desfacă proteinele în aminoacizi pe care ficatul îi va metaboliza și din care se construiesc celule noi”, a transmis Mihaela Bilic.

Avertisment privind grăsimile și produsele ultraprocesate

Mihaela Bilic avertizează că grăsimile nu sunt transportate prin sânge la fel ca alte substanțe și ajung mai întâi în sistemul limfatic, apoi direct la inimă.

„Grăsimile au un statut aparte: nu pot fi asimilate în sânge pentru că nu se dizolvă în apă! Grăsimile sunt colectate în vasele limfatice din intestin și transportate în ductul limfatic central care se varsă direct în inimă! Că e vorba de ulei de măsline sau prăjeli, tot ce înghițim ajunge rapid în inimă și abia apoi trece prin ficat, unde poate fi eventual neutralizat/detoxificat Dacă vă imaginați acest parcurs special al grăsimilor alimentare prin sistemul limfatic, poate o să vă gândiți de două ori înainte să mâncați produse ultraprocesate, grăsimi vegetale saturate, fast-food și prăjeli”, a adăugat Bilic.

Sfatul transmis de nutriționist

La final, Mihaela Bilic a subliniat că grăsimile ar trebui consumate cu măsură și alese cu atenție.

„Grăsimea e mai degrabă un condiment decât un aliment, deci merită să cheltuim mai mult pentru puțin și bun…vă recomand, din inimă!”, a precizat Mihaela Bilic.

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