Bărbat înjunghiat în public, în Târgu Mureș. Victima a ajuns în stare gravă la spital

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat a fost înjunghiat luni seară, în jurul orei 19:00, pe Platoul Cornești din Târgu Mureș, una dintre cele mai aglomerate zone de agrement din oraș. Incidentul s-ar fi petrecut în plină stradă, în fața mai multor martori, inclusiv familii cu copii.

Potrivit informațiilor transmise de fratele victimei, agresiunea ar fi avut loc într-o zonă intens circulată, iar atacatorul ar fi folosit o armă albă. În urma rănilor suferite, bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital.

Victima a fost supusă unei intervenții chirurgicale și se află internată sub supraveghere medicală strictă, conform presei locale.

Familia victimei face acuzații grave

Surse apropiate familiei susțin că persoana indicată drept agresor este cunoscută în mediul de afaceri din Târgu Mureș.

„Persoana pe care o considerăm implicată în acest incident este bine cunoscută în Târgu Mureș, fiind proprietar sau administrator al unor săli de jocuri, cazinouri și unități de alimentație publică”, a declarat fratele victimei.