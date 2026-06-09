Contractele din Programul SAFE aduc în prim-plan un operator IT cu un istoric extins de colaborări cu instituțiile statului

O anchetă realizată de jurnaliștii de la Jurnalul.ro analizează modul în care un operator din domeniul IT, cunoscut pentru numeroase colaborări cu instituții publice și structuri ale statului, a ajuns să participe și la implementarea unor proiecte finanțate prin Programul SAFE, unul dintre cele mai importante programe de investiții în infrastructura digitală și de securitate cibernetică.

Ancheta jurnaliștilor de la Jurnalul.ro arată că un operator economic activ în comerțul cu echipamente IT, cu un portofoliu consistent de contracte derulate cu instituții ale statului, este implicat și în implementarea unor investiții din cadrul Programului SAFE, destinat dezvoltării infrastructurii de securitate și tehnologie cu utilizare duală.

Potrivit unui comunicat al Guvernului României emis la 2 iunie 2026, înainte de termenul-limită din 30 mai au fost semnate mai multe contracte pentru achiziția de echipamente cu utilizare duală. Printre acestea se numără și un contract în valoare de aproximativ 109,9 milioane de euro pentru achiziția unor centre de date mobile și a unor centre de operațiuni de securitate cibernetică, investiție care, conform autorităților, urmează să fie realizată integral în România.

Surse guvernamentale susțin că proiectul presupune dezvoltarea a cinci Centre de Operațiuni de Securitate (SOC), a 11 centre de date mobile și a unei infrastructuri de tip High Performance Computing (HPC). Implementarea este împărțită între două instituții private specializate în domeniul tehnologiei informației.

Contracte publice de amploare

Datele disponibile în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice indică faptul că unul dintre operatorii implicați a participat, începând cu anul 2018 și până în prezent, la aproximativ 200 de contracte publice, valoarea cumulată a acestora depășind 1,83 miliarde de lei fără TVA, respectiv aproximativ 2,2 miliarde de lei cu TVA inclus.

Printre beneficiarii acestor contracte se regăsesc instituții din domeniul apărării, ordinii publice, comunicațiilor, justiției, administrației și alte autorități centrale, ceea ce evidențiază o prezență constantă a operatorului în procedurile de achiziții publice din sectorul IT.

Indicatori financiari și activitate

Conform bilanțurilor financiare depuse la autoritățile competente, operatorul a raportat o cifră de afaceri de peste 358 de milioane de lei pentru anul fiscal 2025 și de peste 208 milioane de lei pentru anul următor.

Documentele financiare mai arată că societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de aproximativ 15 angajați în ultimii ani, în timp ce profitul net declarat a fost de peste 12 milioane de lei în 2025 și peste 14 milioane de lei în anul fiscal anterior. La finalul anului 2025, datoriile totale raportate depășeau 166 de milioane de lei.

Aceste date reprezintă informații financiare oficiale și nu constituie, prin ele însele, indicii privind existența unor nereguli.

Investigație a autorității de concurență

Operatorul IT a fost inclus, în anul 2024, într-o investigație desfășurată de autoritatea națională în domeniul concurenței, alături de alte societăți active pe piața comercializării echipamentelor IT și de comunicații.

Potrivit comunicatului emis la acel moment, inspectorii au efectuat inspecții inopinate în cadrul unei investigații privind posibile practici anticoncurențiale în proceduri de achiziții publice pentru echipamente de tehnologia informației și comunicațiilor.

Autoritatea preciza că existau indicii privind o posibilă coordonare între participanți și furnizori în cadrul unor licitații publice, însă sublinia în mod explicit că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o concluzie privind vinovăția companiilor vizate și nici o antepronunțare asupra rezultatului investigației.

Conform aceleiași surse, verificările au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut ca scop colectarea documentelor și informațiilor necesare pentru clarificarea situației, o parte dintre indicii fiind furnizate de autorități contractante și prin platforma destinată avertizorilor de concurență.