Încă un medic a murit. Doliu la Spitalul Militar Sibiu

Comunitatea medicală din Sibiu este în doliu după dispariția colonelului în rezervă și medicului primar Dan Gheorghe Constantinescu, specialist în neurologie și psihiatrie, care și-a dedicat peste trei decenii din viață activității medicale în cadrul Spitalului Militar din Sibiu.
Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții unității medicale, care au transmis un mesaj de regret și recunoștință pentru contribuția remarcabilă pe care medicul a avut-o de-a lungul carierei sale.
O carieră dedicată pacienților și medicinei militare
Dan Gheorghe Constantinescu a fost unul dintre medicii de referință ai Spitalului Militar Sibiu, activând timp de peste 30 de ani în slujba pacienților și a sistemului medical militar.
Potrivit instituției, acesta și-a început activitatea ca medic specialist psihiatru în anul 1979, funcție pe care a ocupat-o până în 1994. Ulterior, între 1994 și 2001, a coordonat Secția de Neurologie și Psihiatrie, contribuind la dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale oferite pacienților.
A continuat să profeseze și după trecerea în rezervă
La data de 30 noiembrie 2001, medicul a trecut în rezervă cu gradul de colonel, însă nu s-a retras din activitatea medicală.
Începând cu 1 decembrie 2001 și până la 15 iulie 2013, acesta a continuat să lucreze în cadrul Spitalului Militar Sibiu ca medic primar în specialitățile neurologie și psihiatrie, în compartimentul de neurologie al Secției Medicină Internă.
Experiența și profesionalismul său au fost apreciate atât de colegi, cât și de numeroșii pacienți pe care i-a tratat de-a lungul anilor.
Un medic respectat de generații întregi de colegi
Reprezentanții Spitalului Militar Sibiu au evidențiat faptul că Dan Gheorghe Constantinescu a fost recunoscut pentru seriozitatea, responsabilitatea și devotamentul cu care și-a exercitat profesia.
De-a lungul carierei sale, medicul a contribuit la formarea și îndrumarea unor generații de cadre medicale, lăsând o amprentă importantă asupra comunității medicale sibiene.
Colegii îl descriu ca pe un profesionist dedicat, care a pus întotdeauna interesul pacientului pe primul loc și care a tratat medicina cu respect și implicare.
Mesajul transmis de Spitalul Militar Sibiu
În mesajul publicat după anunțarea decesului, conducerea și colectivul Spitalului Militar Sibiu au transmis condoleanțe familiei și apropiaților.
Instituția a subliniat că activitatea și contribuția medicului vor rămâne vii în memoria celor care au avut ocazia să colaboreze cu el de-a lungul anilor.
Dispariția doctorului Dan Gheorghe Constantinescu reprezintă o pierdere importantă pentru medicina sibiană și pentru sistemul medical militar din România.