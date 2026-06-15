Încă un medic a murit. Doliu la Spitalul Militar Sibiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 23:53

Comunitatea medicală din Sibiu este în doliu după dispariția colonelului în rezervă și medicului primar Dan Gheorghe Constantinescu, specialist în neurologie și psihiatrie, care și-a dedicat peste trei decenii din viață activității medicale în cadrul Spitalului Militar din Sibiu.

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