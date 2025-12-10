Vestea tristă a fost făcută publică de colegi din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța, care au transmis mesaje încărcate de emoție și admirație pentru cel dispărut.

Relu Liviu Crăciun a murit

Liliana Mușat, cadru medical al unității spitalicești, a rememorat momentele în care l-a cunoscut pentru prima oară, în urmă cu peste trei decenii, atunci când își începea drumul în profesie:

„Medicina din Constanța pierde un profesionist adevărat. L-am întâlnit pe domnul doctor Crăciun acum 35 de ani, în primele mele zile pe holurile Secției Medicală 1. A fost mentorul nostru, omul care ne-a învățat meseria cu răbdare și generozitate”, a scris aceasta.

În mesajul ei a subliniat calitățile umane ale medicului, descriindu-l drept un profesionist blând, empatic și extrem de dedicat pacienților săi. „Vorbea puțin, dar transmitea enorm. Știa să vindece, să aline și să ofere încredere. Privirea lui caldă îți dădea sentimentul că ești pe mâini bune. Am multe amintiri frumoase, dar niciuna nu poate cuprinde întreaga lui valoare”, a mai transmis aceasta, încheind cu un omagiu tulburător: „Drum lin către lumină, domnule doctor. În urma dumneavoastră rămân lacrimi și suspin…”

Și reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au anunțat dispariția reumatologului, evidențiind rolul și impactul său în comunitatea medicală:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru, S.L. Dr. Liviu Relu Crăciun. A fost un medic dedicat, un om cu o bunătate rar întâlnită, mereu alături de pacienți și colegi. Transmitem sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să îl odihnească în pace.”

Doctorul Relu Liviu Crăciun rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un profesionist desăvârșit și un om cu suflet mare.