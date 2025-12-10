Materialele organice au fost identificate pe sensul de mers către Constanţa, între kilometrii 160 şi 192, obligând autoritățile să închidă temporar circulaţia.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, pompierii au fost alertaţi în legătură cu prezenţa unor leşuri de ovine împrăştiate pe carosabil, în zona Cernavodă – Medgidia. O autospecială a Detaşamentului Cernavodă a intervenit imediat la faţa locului.

„Echipele au găsit resturi animale rezultate în urma sacrificării. Situația a fost preluată pentru cercetări de poliţie şi de reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri. A fost notificată şi Direcţia Sanitar-Veterinară Constanţa”, au transmis reprezentanţii ISU Dobrogea.

Începând cu ora 23:15, tronsonul de autostradă cuprins între kilometrii 160 şi 192 a fost închis, iar şoferii au fost redirecţionaţi către DN3, pentru a evita zona contaminată şi a permite intervenţia autorităţilor.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii IPJ Constanţa, care încearcă să stabilească modul în care resturile de animale au ajuns pe carosabil şi cine este responsabil de incident.