„La data de 07 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2 Bucureşti–Constanţa au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În fapt, pe Autostrada A2, pe sensul Constanţa–Bucureşti, la kilometrul 67, în zona localităţii Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, trei autoturisme ar fi intrat în coliziune.

Cadrele medicale ajunse la faţa locului au găsit o persoană decedată, cetăţean german, în vârstă de 83 de ani. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, au transmis, vineri, reprezentanții IPJ Călărași.

Potrivit presei locale, accidentul a avut loc la ieşirea dintr-o benzinărie din județ. Aceeași sursă menționează și că femeia moartă era mama şoferului pe care acesta voia să o ducă din Bulgaria în Germania, evitând astfel costurile ridicate ale repatrierii.

„Ca să evite costurile mari ale repatrierii, bărbatul ar fi ales să o ducă pe bancheta din spate, trecând inclusiv graniţa fără probleme”, scrie calarasipress.ro.

Necropsia efectuată pe cadavrul bătrânei arată că aceasta a decedat din cauza unei pancreatite, susțin surse judiciare, citate de News.ro.

Informații incredibile despre pasagera decedată: ce spun polițiștii

”În continuarea cercetărilor privind decesul numitei Kurschner Geb Jutta Anna Juliana, în vârstă de 83 de ani, care avea calitatea de pasager într-un autoturism implicat într-un accident rutier pe Autostrada A2 București-Cernavodă, în dimineața zilei de 07.11.2025, s-a stabilit că, în urma consultării cadavrului de către personalul medical, decesul a survenit cu cel puțin 6 ore înainte de producerea accidentului”, au transmis polițiștii.

Cazul a fost preluat de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Călărași