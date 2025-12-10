”Reportajul a devenit un instument, o bâtă, pentru că imediat a fost preluat de USR, de influenceri, în chip absolut incorect. Va fi difuzat la TVR, nu am pomenit din 1990, de pe vremea lui Iliescu, o asemenea încălcare a normelor. Nu poți să iei o asemenea investigație pentru care noua directoare, doamna Săftoiu, să aibă încredere să o dea. Ea trebuia să verifice investigația, este o investigație. Investigația și-o asumă instituția care a făcut investigația. Investigația nu poate fi preluată și dată ca adevărată de niciun alt post de televiziune, nu numai TVR”, a declarat Ion Cristoiu.

Întrebat dacă crede că este o coincidență faptul că această investigație a apărut cu o seară înainte ca CCR să amâne cu două săptămâni verdictul în ceea ce privește pensiile speciale, jurnalistul a răspuns: ”Nu, nu este o coincidență faptul că îl dă TVR. Este cea mai gravă acțiune și îmi dovedește încă o dată ceea ce știam, dar nu am zis, la instalare, că Adriana Săftoiu este omul lui Bolojan. Pentru că Bolojan duce această campanie.

Prea e făcut pe față și încă o dată, ne-a spus TVR-ul, o să râdeți. Eu nu...este faptul ăla care spune că e ceva în neregulă. Deci, ca să încalci atât de tare orice prudență. Eu dacă eram, și dacă era făcut de mine, eram, nu. Pentru că nu am voie să vâr TVR-ul într-o bătălie, clar, e o bătălie între palate, între justiție, să îl vâr brusc și atât de brutal”.