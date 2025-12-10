Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, după negocierile tripartite de la Guvern privind majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, că o decizie este așteptată săptămâna viitoare, existând încă spațiu de negociere.

Manole a participat la discuțiile de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, sindicatele și patronatele. Ministrul a argumentat în fața partenerilor sociali necesitatea creșterii salariului minim din motive precum inflația crescută și afectarea puterii de cumpărare. El a subliniat că România este „una dintre țările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor”, considerând inacceptabil ca cineva să lucreze legal opt ore pe zi și să nu poată face față cheltuielilor lunare. În ciuda acestor argumente, Florin Manole a precizat că au existat și opinii pentru menținerea nivelului actual al salariului minim, venite din partea patronatelor.

Ministrul a insistat că Partidul Social-Democrat va milita în continuare pentru creșterea salariului minim. Manole a explicat că, în cazul înghețării salariului, 2 milioane de cetățeni (aflați în intervalul 4.050 lei – 4.500 lei) ar pierde lunar din puterea de cumpărare. De asemenea, statul ar înregistra pierderi de miliarde de lei, atât direct, cât și indirect, din taxa de consum.

Manole a subliniat impactul pozitiv al majorării asupra colectării la buget, menționând că numărul salariaților la minimul pe economie din sistemul de stat este redus, astfel că „la sfârșitul calculului, impactul este pozitiv”.