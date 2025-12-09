Cel mai recent sondaj realizat de eJobs arată că aproape 90% dintre angajatori au pregătit beneficii speciale de Crăciun, fie sub formă de bani, vouchere, fie prin organizarea unei petreceri de sărbători. Doar 10,3% au declarat că nu au avut buget pentru astfel de cheltuieli.

Bugete similare cu anul trecut, dar diferențe mari între companii

Potrivit datelor colectate, o treime dintre angajatori au alocat între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat.

Alte categorii de bugete:

28%: între 401 și 600 de lei;

28%: peste 1.000 de lei;

Doar 8% au crescut bugetele față de anul trecut, iar o pondere identică le-a redus.

Reprezentanții companiilor spun că menținerea beneficiilor este esențială pentru moralul echipei și pentru retenție. „În multe organizații, bonusurile de Crăciun au devenit o așteptare firească, iar renunțarea la ele ar genera frustrare”, explică Ana Călugăru, reprezentant eJobs.

Ce își doresc angajații: banii rămân vedeta sărbătorilor

Preferințele angajaților sunt clare: 81% vor prime în bani.

Pe lista dorințelor mai apar:

tichete sau carduri cadou – 32%,

zile libere plătite – 28%,

coșuri cu produse tradiționale – 17,2%,

petrecere de echipă – 15,6%.

În ceea ce privește suma „ideală” a pachetului de beneficii, 38,1% consideră că ar trebui să depășească 1.000 de lei, iar 35,7% se declară mulțumiți cu un interval între 500 și 1.000 de lei.

Pentru aproape 10% dintre respondenți, valoarea contează mai puțin – important este gestul.

Totuși, doar 6,6% cred că bonusurile vor fi mai consistente decât în 2024.

Cum ar reacționa angajații dacă nu ar primi beneficii?

Răspunsurile indică faptul că lipsa primelor ar afecta încrederea angajaților în angajator:

52,3% ar considera că firma nu își apreciază suficient oamenii;

26,6% ar fi dezamăgiți, dar ar înțelege situația economică;

11,1% nu ar fi deranjați dacă au alte beneficii pe parcursul anului;

10% afirmă că nu i-ar afecta deloc.

Piața muncii în prag de sărbători: peste 26.000 de joburi disponibile

În paralel cu oferirea primelor, companiile continuă să recruteze pentru finalul de an.

În ultima lună, angajatorii au publicat peste 22.000 de anunțuri de angajare pe eJobs.ro, iar în prezent sunt active 21.000 de joburi pe platformă, plus alte 5.000 pe iajob.ro.

Cele mai active orașe și domenii

București – 11.000 de joburi: call-center/BPO, retail, servicii, HoReCa, transport & logistică;

Cluj-Napoca – 3.500 joburi: retail, alimentară, logistică, turism;

Brașov – volume similare cu Clujul;

Iași – 2.800 joburi disponibile;

Ilfov, Constanța, Timișoara – peste 2.000 fiecare.

În orașele mici și în județele din sudul și estul țării — precum Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin și Teleorman — oferta este redusă la câteva sute de locuri de muncă.

Cine este căutat

Cel mai mare interes se îndreaptă către:

candidați entry-level (0–2 ani experiență),

persoane fără experiență,

candidați mid-level (2–5 ani experiență).

Pozițiile senior și management rămân cele mai stabile, deci mai rar deschise.

Trendul joburilor remote scade

Doar aproximativ 800 de joburi remote sunt disponibile, semn că angajatorii cer tot mai des reîntoarcerea la birou.