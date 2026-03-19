Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă pentru Coaliție: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 mar. 2026, 13:10

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat joi că România riscă să piardă progresele recente în privința credibilității financiare și a ratingului de țară, dacă nu continuă eforturile de reducere a deficitului bugetar.

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