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Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă pentru Coaliție: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”

Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă pentru Coaliție: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”

Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă pentru Coaliție: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 mar. 2026, 13:10

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat joi că România riscă să piardă progresele recente în privința credibilității financiare și a ratingului de țară, dacă nu continuă eforturile de reducere a deficitului bugetar.

„Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate de pe piesele externe, rating de țară, și așa mai departe”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a rememorat și începuturile activității sale din anii ’90, când România se confrunta cu grave dificultăți de finanțare.

„Eu n-am apucat să intru în clădirea asta, că am și primit sarcina să facem rost de bani. N-aveam atunci datorie externă, dar nu ne împrumuta nimeni, pentru că maniera în care fostul regim plătise datoria externă ne izolase definitiv de lumea internațională și de lumea capitalurilor. Dar a trebuit să reluăm relațiile cu Fondul”, a spus el, amintind că, înainte de 1990, fostul regim intenționa chiar să retragă România din Fondul Monetar Internațional.

Scădere-record de circa 1,5 puncte procentuale în privința reducerii deficitului bugetar

La rândul său, Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului, a arătat într-o opinie pentru presă că în 2025 România a reușit reducerea deficitului bugetar la 7,7% din PIB, o scădere de circa 1,5 puncte procentuale în cinci luni.

„Nu e mai puţin adevărat că un program care să vizeze reducerea deficitului bugetar atrage inevitabil o temperare a creșterii economice, întrucât înghețarea în termeni nominali a unor venituri se repercutează asupra cererii de consum. Această stare de lucruri nu este însă anormală și nici nu are efecte de durată, întrucât ea antrenează o scădere concomitentă a deficitului extern, ceea ce este foarte dezirabil. Iar dacă scăderea consumului este compensată prin creşterea unor investiţii, oricum foarte necesare, există premise bune pentru o creştere economică mult mai sănătoasă”, a explicat Rădulescu.

Declarațiile vin în contextul în care agenția Moody’s Ratings a finalizat evaluarea periodică a profilului de credit al României, confirmând potențialul economic solid și capacitatea țării de a face față șocurilor externe. Potrivit Ministerului Finanțelor, Moody’s consideră că măsurile fiscale implementate din iulie 2025 încep deja să îmbunătățească perspectivele bugetare.

Conform estimărilor, deficitul bugetar al României a atins un vârf de 9,3% din PIB în 2024, urmând să scadă la 8,2% în 2025 și la circa 6,3% din PIB până la finalul anului 2026.

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