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Justitie· 1 min citire

Lia Savonea, președintele ICCJ, mesaj de Ziua Justiției: „Independența judecătorului este dreptul fiecărui cetățean”

Lia Savonea, președinte ICCJ

Lia Savonea, președinte ICCJ

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 08:26

Ziua Justiției este marcată de un mesaj puternic al președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea avertizează asupra vulnerabilităților statului de drept și a subliniat faptul că independența judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru cetățeni.

În mesajul său public, Savonea a transmis că justiția nu trebuie să inspire teamă, ci încredere, iar orice presiune asupra magistratului reprezintă un risc direct pentru libertățile individuale.

Avertisment privind presiunile asupra magistraților și erorile judiciare

Președinta ICCJ a atras atenția asupra vulnerabilităților statului de drept, afirmând că „nicio cauză, oricât de legitimă, nu poate justifica diminuarea independenței judecătorului” sau afectarea drepturilor fundamentale. Savonea a subliniat și impactul erorilor judiciare, amintind că „în spatele fiecărei erori există oameni, familii, cariere și destine”.

Apel la solidaritate în profesiile juridice

Lia Savonea a făcut apel la solidaritate între profesiile juridice, subliniind că apărarea independenței justiției este o responsabilitate comună. „Independența judecătorului nu este un privilegiu, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței”, a transmis aceasta, felicitând toți cei care slujesc actul de justiție cu profesionalism și integritate.

Ziua Justiției este marcată în România în prima duminică din luna iulie.

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