Lia Savonea, președintele ICCJ, mesaj de Ziua Justiției: „Independența judecătorului este dreptul fiecărui cetățean”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 08:26

Ziua Justiției este marcată de un mesaj puternic al președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea avertizează asupra vulnerabilităților statului de drept și a subliniat faptul că independența judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru cetățeni.

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