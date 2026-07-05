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Justitie· 1 min citire
Lia Savonea, președintele ICCJ, mesaj de Ziua Justiției: „Independența judecătorului este dreptul fiecărui cetățean”
Lia Savonea, președinte ICCJ
Ziua Justiției este marcată de un mesaj puternic al președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea avertizează asupra vulnerabilităților statului de drept și a subliniat faptul că independența judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru cetățeni.
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