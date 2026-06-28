Pompierii români pleacă în Franța să lupte cu incendiile de vegetație. 40 de salvatori și mai multe autospeciale, trimiși în misiune

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că 40 de pompieri români au pornit spre Franța, unde vor ajuta la stingerea incendiilor de vegetație și de pădure.
Misiunea face parte dintr-un program european de sprijin, organizat pentru perioada 1-31 iulie 2026. Pompierii români vor interveni în zonele stabilite de autoritățile franceze, în funcție de evoluția incendiilor și de nevoile din teren.
România trimite un modul specializat pentru incendii de pădure
IGSU participă cu un modul național specializat de stingere a incendiilor de pădure la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Pompierii români vor avea misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței. Intervențiile vor fi coordonate împreună cu autoritățile partenere, în funcție de situația operativă.
Ce autospeciale au fost trimise în misiune
Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început deplasarea spre Franța sâmbătă.
Tehnica de intervenție include trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, fiecare cu o capacitate de 3.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, dar și o autospecială de primă intervenție și comandă. În sprijinul echipajelor vor fi folosite și o dronă, o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz și un container de suport logistic pentru intervențiile la incendiile de pădure.
Alți 40 de pompieri vor pleca la mijlocul lunii iulie
IGSU a anunțat că rotirea efectivelor este planificată pentru data de 16 iulie. Atunci, alți 40 de pompieri români urmează să înlocuiască primul contingent aflat în misiune. Programul de asistență este finanțat de Uniunea Europeană și a fost gândit ca sprijin pentru comunitățile franceze, după incendiile puternice înregistrate în anii trecuți.