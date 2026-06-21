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Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu, alături de Ilie Bolojan la Congresul PNL, în plină anchetă DNA
Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu / Foto arhivă
Prezența lui Ciprian Ciucu la Congresul extraordinar al PNL a atras atenția, în contextul în care edilul este cercetat de DNA într-un dosar de corupție și se află sub control judiciar. Cu toate acestea, Ciucu este prezent la eveniment și a rămas unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Ilie Bolojan.
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