Ciprian Ciucu, alături de Ilie Bolojan la Congresul PNL, în plină anchetă DNA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:32

Prezența lui Ciprian Ciucu la Congresul extraordinar al PNL a atras atenția, în contextul în care edilul este cercetat de DNA într-un dosar de corupție și se află sub control judiciar. Cu toate acestea, Ciucu este prezent la eveniment și a rămas unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Ilie Bolojan.

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