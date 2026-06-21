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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu, alături de Ilie Bolojan la Congresul PNL, în plină anchetă DNA

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu / Foto arhivă

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu / Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:32

Prezența lui Ciprian Ciucu la Congresul extraordinar al PNL a atras atenția, în contextul în care edilul este cercetat de DNA într-un dosar de corupție și se află sub control judiciar. Cu toate acestea, Ciucu este prezent la eveniment și a rămas unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Ilie Bolojan.

Congresul desfășurat la Romexpo îl are drept unic candidat la șefia partidului pe Bolojan, care și-a prezentat moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și noua echipă de conducere. În ultimele zile, numele lui Ciucu a fost vehiculat pentru o funcție importantă în conducerea PNL, însă acesta a anunțat că nu va candida, pe fondul situației juridice în care se află.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii DNA îl investighează pe Ciprian Ciucu într-un dosar de luare de mită. Primarul respinge acuzațiile și susține că este nevinovat, afirmând că își va continua activitatea administrativă și politică.

A început Congresul Extraordinar PNL

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