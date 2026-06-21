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Social· 2 min citire
Ministerul Sănătății: recomandări esențiale pentru populație în timpul valului de caniculă
Caniculă
Ministerul Sănătății a transmis duminică o serie de recomandări importante pentru populație, în contextul valului de caniculă care afectează România. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme pot pune o presiune semnificativă asupra organismului, motiv pentru care respectarea unor măsuri simple de protecție este esențială.
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