Ministerul Sănătății: recomandări esențiale pentru populație în timpul valului de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:52

Ministerul Sănătății a transmis duminică o serie de recomandări importante pentru populație, în contextul valului de caniculă care afectează România. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme pot pune o presiune semnificativă asupra organismului, motiv pentru care respectarea unor măsuri simple de protecție este esențială.

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