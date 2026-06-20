Penalii care fac parte din tabăra lui Ilie Bolojan. Acoliții premierului demis cad pe capete -VIDEO

Continuă să iasă la iveală controverse uriașe din jurul anturajul lui Ilie Bolojan! Ciprian Ciucu, mâna dreaptă a premierului demis, a fost plasat sub control judiciar după ce a fost acuzat de mită. Totul după ce în ultimele luni, apropiații lui Bolojan au ajuns în vizorul anchetatorilor și și-au pierdut ușor-ușor funcțiile bănoase.
Cum cad pe capete oamenii lui Bolojan, controverse uriașe
Ciprian Ciucu este acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită în timpul campaniei electorale. După ce a fost audiat trei ore, edilul a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan are interdicția de a părăsi țara și este obligat să se prezinte săptămânal la secția de poliție. Ciucu a contestat, însă, măsura controlului judiciar.
Primarul Capitalei a declarat că este nevinovat și a subliniat că niște persoane s-ar fi folosit de numele său și ar fi cerut niște sume în campania electorală.
"Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase", s-a apărat edilul pe pagina sa de Facebook.
Cu toate acestea, surse din anchetă spun că Ciprian Ciucu ar fi primit mită în valoare de sute de mii de euro.
În paralel, o altă anchetă îl leagă pe primarul Capitalei de dosarul care o vizează pe Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ridicată recent de procurorii anticorupție și audiată cu orele. Potrivit unor surse, Ciucu ar fi luat mită de la patronii caselor de jocuri de noroc și le-ar fi dat în schimb ilegal autorizații!
Sursele Realitatea PLUS spun că Denise Rifai ar fi cea care a făcut denunțul pe numele lui Ciprian Ciucu și că ar fi fost audiată și zilele trecute de procurori. Aceasta ar fi depus o amplă mărturie, spun sursele judiciare.
La rândul ei, vedeta ar fi suspectă de instigare și complicitate la dare de mită. Moderatoarea TV a declarat pentru presă că nu a făcut niciun denunț. În schimb, recunoaște că este prietenă cu Odeta Nestor, femeia arestată în dosarul lui Ciucu, despre care procurorii spun că ea intermedia șpăgile.
”Nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal"
Înainte de a ajunge Denise Rifai la DNA, Odeta Nestor a fost adusă în cătușe. Ea a fost arestată preventiv și a fost scoasă din arest pentru audierile maraton.
În ciuda acuzațiilor dure care îl vizează pe Ciprian Ciucu, acestuia i s-a propus să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL.
"Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal" a scris edilul pe rețelele sociale.
Întregul material marca Realitatea PLUS poate fi vizionat, aici: