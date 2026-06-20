Penalii care fac parte din tabăra lui Ilie Bolojan. Acoliții premierului demis cad pe capete -VIDEO

Publicat 20 iun. 2026, 22:59 Sursă Realitatea PLUS

Continuă să iasă la iveală controverse uriașe din jurul anturajul lui Ilie Bolojan! Ciprian Ciucu, mâna dreaptă a premierului demis, a fost plasat sub control judiciar după ce a fost acuzat de mită. Totul după ce în ultimele luni, apropiații lui Bolojan au ajuns în vizorul anchetatorilor și și-au pierdut ușor-ușor funcțiile bănoase.

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