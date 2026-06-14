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Bărbat de 72 de ani, la spital după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Accident de ATV

Accident de ATV

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat de 72 de ani din Maramureș se zbate între viață și moarte după ce a pierdut controlul ATV-ul pe care îl conducea și s-a răsturnat. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Accident grav în Maramureș

Din primele informații, bărbatul a atașat o remorcă în spatele ATV-ului iar când a frânat, a pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturnat.

Vecinii sunt cei care au sunat urgent la 112 și un echipaj de prim ajutor a venit la fața locului.

În urma cercetărilor, bătrânul nu ar fi avut permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Anchetatorii au deschis acum o anchetă.

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