Bărbat de 72 de ani, la spital după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Publicat 14 iun. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat de 72 de ani din Maramureș se zbate între viață și moarte după ce a pierdut controlul ATV-ul pe care îl conducea și s-a răsturnat. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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