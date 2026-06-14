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Locale· 1 min citire
Bărbat de 72 de ani, la spital după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
Accident de ATV
Publicat14 iun. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS
Un bărbat de 72 de ani din Maramureș se zbate între viață și moarte după ce a pierdut controlul ATV-ul pe care îl conducea și s-a răsturnat. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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