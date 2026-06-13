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Locale· 1 min citire

Pericol pe șosea. Stâlp căzut printre mașini

Stâlp căzut

Stâlp căzut

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 13:15
SursăRealitatea PLUS

Pericol pe o șosea din România. Doi stâlpi au căzut pe carosabil, printre mașinile aflate în trafic, în decurs de două zile.

Incidentul grav a avut loc în zona de nord a Ploieștiului, iar unul dintre momente a fost filmat de camera de bord a mașinii peste care stâlpul era să se prăbușească.

Cazurile au fost reclamate de șoferi pe rețelele de socializare.

Oamenii s-au plâns că de mult timp cei doi stâlpi de iluminat erau într-o stare avansată de degradare și susțin că nimeni nu a intervenit.

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