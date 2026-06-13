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Locale· 1 min citire
Pericol pe șosea. Stâlp căzut printre mașini
Stâlp căzut
Publicat13 iun. 2026, 13:15
SursăRealitatea PLUS
Pericol pe o șosea din România. Doi stâlpi au căzut pe carosabil, printre mașinile aflate în trafic, în decurs de două zile.
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