Urs filmat pe un stâlp de electricitate la marginea Brașovului. Imaginile au devenit virale - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse la marginea Brașovului, unde un urs a fost filmat în timp ce cobora de pe un stâlp de electricitate, spre surprinderea oamenilor aflați în zonă.

Animalul apare în imagini urcat la câțiva metri înălțime, agățat de structura de ciment a stâlpului, într-o scenă care i-a făcut pe mulți să glumească pe seama faptului că ursul ar fi vrut să verifice personal rețeaua electrică. Momentul a atras rapid atenția pe rețelele sociale, unde imaginile au devenit virale. Mulți internauți au comentat în glumă că animalul pare pregătit să își caute un loc de muncă la distribuitorul de energie electrică sau să rezolve eventualele probleme de pe rețea.

Dincolo de reacțiile amuzate, specialiștii atrag atenția că apariția urșilor în apropierea zonelor locuite este un fenomen tot mai frecvent în România, în special în regiunile de munte și de deal.

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Urșii, prezență tot mai des întâlnită lângă zonele locuite

În ultimii ani, tot mai multe animale sălbatice au fost observate în apropierea orașelor și localităților din zonele montane. Brașovul și stațiunea Poiana Brașov se confruntă frecvent cu astfel de situații, iar autoritățile și specialiștii avertizează că prezența urșilor în apropierea oamenilor poate deveni periculoasă.

Fenomenul este pus pe seama apropierii habitatului natural de zonele locuite, dar și a faptului că animalele găsesc mai ușor hrană în apropierea localităților.