Un tramvai plin cu pasageri a deraiat și s-a izbit de un stâlp în Berlin. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite în urma impactului

Momente de panică marți dimineață în estul Berlinului, după ce un tramvai de pe linia M17 a deraiat în zona Neu-Hohenschönhausen. Accidentul s-a produs pe Wartenberger Straße, în apropiere de Arnimstraße, iar la fața locului au intervenit zeci de pompieri și echipaje de salvare.

Potrivit pompierilor din Berlin, apelul de urgență a fost primit la ora 9:29. O parte a tramvaiului a deraiat și s-a izbit de un stâlp de electricitate, fiind grav avariată. Din fericire, niciun vagon nu s-a răsturnat.

Trei răniți grav și mai multe persoane transportate la spital

Pompierii au intervenit cu 51 de persoane pentru gestionarea situației. Potrivit autorităților, trei pasageri au suferit răni grave, iar alte 17 persoane au fost rănite ușor.

Douăsprezece victime au fost transportate la spitale pentru îngrijiri medicale.

După finalizarea intervenției de urgență, pompierii au predat locul accidentului poliției și companiei de transport public BVG, care continuă verificările.

Directorul BVG: „Suntem profund întristați”

Directorul general al companiei de transport public din Berlin, BVG, Henrik Falk, a ajuns la locul accidentului la scurt timp după ora 11:00. Acesta a declarat că imaginile de la fața locului sunt șocante și a transmis un mesaj pentru persoanele rănite.

„Suntem profund întristați de imaginile pe care le-am văzut aici. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de pasagerii noștri”, a declarat Henrik Falk.

Acesta a precizat că, deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută.

„Cauza accidentului trebuie încă clarificată. Nu putem spune în acest moment dacă accidentul a fost declanșat de o eroare tehnică, umană sau de o urgență medicală”, a mai spus directorul BVG, citat de presa locală.

La locul accidentului a ajuns și senatoarea pentru transporturi din Berlin, Ute Bonde.

Circulația tramvaielor, suspendată în zonă

Compania BVG a anunțat că liniile de tramvai M5 și M17 sunt suspendate temporar între Gehrenseestraße și Falkenberg.

Pentru pasageri a fost introdus un serviciu de autobuze care circulă în locul tramvaielor până la reluarea traficului în zonă.