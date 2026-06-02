Fost pușcaș marin din SUA. Avertisment DUR pentru NATO

Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO. Potrivit acestuia, în războiul modern, o unitate de infanterie ucraineană ar avea avantaj în fața unei unități similare din armata SUA. Veteranul, care s-a oferit voluntar să lupte pentru Ucraina după invazia rusă din 2022, susține că experiența acumulată de armata ucraineană în cei peste patru ani de conflict a transformat-o într-una dintre cele mai adaptate și eficiente forțe militare din lume.

Fost pușcaș marin: „O companie ucraineană este peste una din SUA!”

Fostul pușcaș marin a servit în una dintre cele mai active etape din istoria recentă a armatei americane. Diferența dintre conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina este însă uriașă. În Irak și Afganistan, forțele americane beneficiau de superioritate aeriană totală, informații în timp real, logistică impecabilă și resurse practic nelimitate. În fața lor se aflau grupări insurgente slab echipate. În Ucraina, situația a fost exact opusă.

Când s-a alăturat armatei ucrainene în primăvara anului 2022, a găsit o forță militară aflată în plină reorganizare, insuficient echipată și formată din numeroși voluntari mobilizați în grabă. La începutul invaziei, numeroși analiști occidentali estimau că Kievul va cădea în câteva zile. Patru ani mai târziu, Ucraina nu doar că există, ci continuă să lovească adânc în teritoriul rus, spune acesta.

„Mulți au spus că Rusia a eșuat pentru că armata sa era mai slabă decât se credea. Lecția reală este că Ucraina s-a dovedit mult mai puternică decât anticipau aproape toți experții”, susține fostul pușcaș marin. Veteranul oferă un exemplu care ilustrează schimbarea radicală a regulilor războiului . O dronă, care costă câteva sute de dolari și este operată de un soldat aflat într-un subsol, poate distruge tehnică militară evaluată la milioane de dolari.