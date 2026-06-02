Statele Unite iau în calcul trimiterea de arme nucleare în noi țări din Europa. Aliații din estul NATO vor să găzduiască bombardierele

Statele Unite analizează posibilitatea extinderii prezenței armelor nucleare americane în mai multe state europene membre NATO, într-o mișcare care are rolul de a reasigura aliații că reducerea sprijinului militar convențional american nu înseamnă slăbirea garanțiilor de securitate. Informațiile apar într-o analiză publicată de Financial Times.

Potrivit sursei citate, oficiali americani și-au exprimat disponibilitatea pentru extinderea „umbrelei nucleare” dincolo de cele șase țări care găzduiesc în prezent bombardiere și infrastructură cu capacitate nucleară. Discuțiile sunt descrise drept strict confidențiale și, deocamdată, nu există o decizie finală privind modificarea actualului program de partajare nucleară al NATO.

Îngrijorări în Europa după semnalele venite de la Donald Trump

Discuțiile au loc în contextul temerilor tot mai mari din Europa legate de intențiile lui Donald Trump de a retrage trupe americane și sisteme importante de armament de pe continent. Potrivit Financial Times, disponibilitatea Washingtonului de a discuta extinderea programului nuclear are rolul de a transmite că Statele Unite rămân angajate în apărarea Europei, chiar dacă aliații NATO sunt presați să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării convenționale.

O eventuală extindere ar permite unui număr mai mare de state să găzduiască aeronave americane cu dublă capacitate, cunoscute drept Dual-Capable Aircraft (DCA), avioane capabile să transporte arme nucleare. În prezent, armele nucleare americane sunt depozitate în Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia, în cadrul unor baze aeriene NATO.

Polonia și statele baltice și-ar fi arătat interesul

Potrivit surselor citate, mai multe state de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, și-ar fi exprimat interesul pentru găzduirea unor astfel de baze.

Oficialii polonezi au vorbit public în mai multe rânduri despre posibilitatea găzduirii de arme nucleare americane. Fostul președinte Andrzej Duda a cerut extinderea programului DCA pe teritoriul Poloniei, iar Varșovia s-a alăturat unei inițiative franceze care analizează posibilitatea relocării temporare a unor componente ale descurajării nucleare franceze în state europene aliate.

Una dintre persoanele familiarizate cu negocierile a declarat că statele aflate în apropierea granițelor Rusiei sunt cele mai interesate de această posibilitate. Totuși, o altă sursă apropiată discuțiilor a precizat că un acord privind extinderea găzduirii de arme nucleare americane nu este iminent.

Invazia Rusiei în Ucraina a schimbat discuțiile din NATO

Potrivit Financial Times, invazia Rusiei în Ucraina și declarațiile repetate ale președintelui Vladimir Putin privind capacitățile nucleare ale Kremlinului au alimentat interesul unor aliați NATO pentru găzduirea infrastructurii nucleare americane.

Programul NATO de partajare nucleară include în prezent Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Armele rămân însă sub controlul Statelor Unite, iar Washingtonul păstrează exclusiv dreptul de autorizare a utilizării lor. Programul a fost creat în perioada Războiului Rece și permite statelor membre care nu dețin arme nucleare să participe la politica și planificarea nucleară a Alianței fără a-și dezvolta propriul arsenal nuclear.

Armele nucleare americane desfășurate în Europa sunt depozitate și păzite de trupe americane, iar unități aeriene ale statelor aliate care folosesc avioane F-35, F-15 și Tornado sunt instruite pentru exerciții și misiuni care au rol de descurajare.

Mark Rutte: „Răspunsul va fi devastator”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat după reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței de luna trecută că există „o înțelegere comună potrivit căreia, chiar dacă SUA își vor concentra mai mult atenția asupra altor regiuni, nivelul general de descurajare și apărare în Europa trebuie să rămână același”.

„Să fie foarte clar: dacă cineva ar fi suficient de nechibzuit încât să ne atace, răspunsul va fi devastator”, a avertizat Mark Rutte.