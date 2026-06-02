Uniunea Europeană validează un proiect de înființare a centrelor externe pentru expulzarea migranților

Uniunea Europeană a ajuns luni seară la un acord politic care deschide calea înființării unor centre de expulzare a migranților în afara spațiului comunitar, potrivit AFP. Proiectul urmează să fie supus votului final în Parlamentul European și în statele membre în următoarele săptămâni.

Mai multe țări europene, printre care Danemarca, Austria și Germania, susțin deja ideea amplasării unor astfel de centre în state terțe precum Rwanda, Uganda sau Uzbekistan.

Conceptul acestor „hub-uri de expulzare”, destinate migranților fără legături cu țara gazdă, nu este unul nou. Italia, sub conducerea premierului Giorgia Meloni, a încercat să implementeze un model similar în Albania, înainte de analizarea cererilor de azil. Totuși, proiectul s-a confruntat cu numeroase obstacole juridice, iar centrul a rămas pentru o perioadă îndelungată neutilizat.

Implementarea unor astfel de facilități necesită însă negocieri și acorduri bilaterale cu statele dispuse să le găzduiască. În timp ce Franța și-a exprimat rezervele față de eficiența acestor centre, Spania s-a opus ferm, invocând riscuri pentru respectarea drepturilor fundamentale ale migranților.

Măsuri mai dure pentru aplicarea expulzărilor

Noua legislație introduce instrumente suplimentare pentru accelerarea procedurilor de returnare. Printre măsurile prevăzute se numără posibilitatea confiscării documentelor de identitate ale persoanelor care refuză să părăsească teritoriul UE și extinderea perioadei maxime de detenție administrativă până la 24 de luni.

Totodată, interdicția de reintrare în Uniunea Europeană pentru persoanele expulzate împotriva voinței lor va fi extinsă de la cinci la zece ani, iar în anumite situații poate ajunge până la 20 de ani.

Potrivit datelor europene, doar aproximativ 20% dintre deciziile de expulzare sunt puse efectiv în aplicare în prezent, aspect criticat frecvent de susținătorii unor politici mai ferme în domeniul migrației.

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a susținut că noile reguli vor permite un control mai eficient al procesului de returnare și vor crește rata de aplicare a deciziilor de expulzare.

Negocierile de la Bruxelles s-au concentrat în special asupra calendarului de implementare a noilor măsuri. Statele membre vor putea începe pregătirea centrelor externe de expulzare, în timp ce anumite prevederi vor intra în vigoare doar după publicarea oficială a legislației.

O schimbare majoră în politica europeană privind migrația

Adoptarea acestui text marchează o nouă etapă în înăsprirea politicii europene în materie de migrație, la doar doi ani după aprobarea Pactului privind Azilul și Migrația, care a început recent să fie implementat.

Noul cadru legislativ reflectă și schimbările politice din Parlamentul European, unde partidele de dreapta și conservatoare au câștigat influență în ultimii ani.

Eurodeputatul francez François-Xavier Bellamy a salutat acordul, apreciind că acesta poate transforma fundamental politica europeană de combatere a imigrației ilegale.

În schimb, reprezentanții stângii și organizațiile pentru drepturile omului critică noile măsuri, considerând că acestea riscă să încalce standardele internaționale privind protecția refugiaților și a migranților.

Eurodeputata ecologistă Mélissa Camara a calificat acordul drept „un regres istoric al drepturilor fundamentale”, acuzând majoritatea europeană că sacrifică protecția drepturilor omului în favoarea unei politici migratorii mai restrictive.