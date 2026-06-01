Ce a însemnat un guvern tehnocrat pentru România. Deși promiteau că nu intră în politică, miniștri lui Cioloș au păcălit țara

Sursă: Realitatea PLUS

În 2015, după plecarea lui Victor Ponta în urma tragediei de la Colectiv, a fost desemnat un Guvern tehnocrat. În teorie, într-un astfel de Executiv, miniștrii sunt selectați pe criterii profesionale, accentul cade pe administrație și gestionare, scopul principal este stabilitatea și administrarea eficientă a statului.

În practică, însă, lucrurile au stat altfel. Dacian Cioloș este de profesie horticultor. Pentru a fi considerat tehnocrat în funcția de premier, ar fi trebuit să fie specialist în Administrație publică sau măcar absolvent al unei școli profesionale în acest domeniu, spun experții.

Cum a păcălit România guvernul tehnocrat al lui Cioloș

Nici nu trecuse de etapa parlamentară, că Dacian Cioloş a fost nevoit să retragă două dintre persoanele nominalizate iniţial - Andrei Baciu de la Ministerul Sănătăţii, respectiv Cristina Guseth de la Ministerul Justiţiei. Primul a fost retras după ce, pe Facebook, au început să circule fotografii în care Andrei Baciu apărea în lenjerie intimă, ca model, în timp ce reprezentaţia Cristinei Guseth din timpul audierilor nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor.

Cristina Guseth este din 1998 directorul fundației Freedom House România, unul dintre ONG-urile din zona anti-corupție. În locul ei la Ministerul Justiției a venit Raluca Prună, care a colaborat cu Alina Mungiu-Pippidi în cadrul Societății Academice din România, organizație înființată în 1996. Culmea, deși se punea accent pe specializări, Prună nu a predat niciodată Dreptul.

Din guvernul Cioloș a făcut parte și Vlad Voiculescu. Acesta a fost numit ministru al Sănătății, deși nu e nici măcar medic. Iar Dragoș Tudorache, de la Interne, a fost judecător la tribunalul Galați, în perioada 1997-2002.

Tehnocrați doar cu numele, în realitate oameni politici

De altfel, Dacian Cioloș l-a numit în funcția de vicepremier pe Vasile Dâncu de la PSD. Asta, pentru că un Executiv tehnocrat are nevoie de susținere politică, deși se vrea apolitic. Ca și acum de altfel, deși USR face propagandă împotriva social-democraților, au putut să bată palma cu aceștia.

Iar Dacian Cioloș nu avea rețineri în a vorbi public despre prietenia dintre el, Liviu Dragnea și Vasile Dâncu.

De altfel, Cioloş a refuzat să dea curs solicitărilor PNL privind emiterea unei ordonanțe de urgență sau asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, în condiţiile în care PSD a ameninţat cu boicotarea scrutinului.

Relația lui Dacian Cioloș cu Franța este una profundă, bazată pe legături academice, o căsătorie, dar și pe o susținere politică activă. Chiar la începutul acestui an, Dacian Cioloș a fost desemnat candidat pentru postul de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, alegere care va avea loc în 2027.

Relația lui Dacian Cioloș cu Franța lui Emmanuel Macron

Un episod controversat cu Dacian Cioloș în Franța a avut loc cu ocazia Euro 2016, când acesta a participat la o recepție la Ambasada României de la Paris. Discursul său în limba franceză a surprins neplăcut, mai ales că în curtea instituției majoritatea erau români.

Culmea, Dacian Cioloș s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, la Sibiu, în 2019, și ar fi discutat despre formarea unui nou grup politic în viitorul Parlament European, lucru care nu s-a materializat încă. Tot în același an, Cioloș a fost ales liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, al treilea grup ca mărime din Legislativul UE, iar în 2021 a demisionat.

Un alt episod controversat în care a fost implicat Dacian Cioloș a avut loc la scurt timp după preluare mandatului. Acesta a luat avionul spre Berlin, pentru o întâlnire cu cancelarul german de atunci - Angela Merkel.

Cioloș a intrat în politică, după ce a plecat de la Palatul Victoria

Dar nu a reușit să se țină de cuvânt. Înainte de alegerile parlamentare din decembrie 2016, Dacian Cioloș a fost desemnat candidatul PNL pentru postul de premier. Ulterior, a înființat partidul PLUS, care a fuzionat cu USR, iar apoi a devenit președintele partidului REPER.

De altfel, după ce a plecat de la Palatul Victoria, Dacian Cioloș a fost acuzat că a lăsat o gaură de 10 miliarde de lei la bugetul de stat. Ba mai mult, acesta a fost audiat în Comisiile din Parlament. Culmea, atunci Cioloș spunea că nu lipsesc bani și că este, citez, „o scamatorie”.

Dragoș Pîslaru, consultanță pentru Liviu Dragnea

Dragoș Pîslaru este un alt politician care a ocupat funcția de ministru al Muncii în Guvernul Dacian Cioloș. Înainte de asta, Pîslaru a activat ca analist economic, consultant de afaceri și cadru universitar. Deși în prezent arată cu degetul spre social-democrați, în anul 2014, compania lui Dragoș Pîslaru a realizat Strategia de Dezvoltare a Județului Teleorman, proiect atribuit în perioada în care Liviu Dragnea era președintele Consiliului Județean Teleorman.

La scurt timp, speriat de valul de proteste care se anunța în sectorul bugetar după anunțul înghețării salariilor, Pîslaru spunea că intră în USR. În 2022, acesta și-a dat demisia din USR, alături de Dacian Cioloș. În Guvernul Bolojan, Pîslaru este ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, propus de PNL.

Violeta Alexandru promitea că nu intră în politică. Toată viața a stat pe lângă oameni politici. A trecut în tabăra USR

Violeta Alexandru este un alt ministru din Guvernul Cioloș care promitea că nu intră în partide politice. Culmea este că toată viața a stat pe lângă oameni politici. În 1997, la 21 de ani, era consilier prezidențial al lui Emil Constantinescu. În 2001, a fondat Institutul pentru Politici Publice, al cărui director a fost până în 2015, când a fost numită ministru pentru Consultare Publică și Dialog Civic în Guvernul Cioloș.

Câteva luni mai târziu, Violeta Alexandru și-a criticat colegii care intenționau să candideze la alegerile parlamentare pe listele USR. Aici vorbim despre Cristian Ghinea, care a fost acuzat atunci de duplicitate.

Violeta Alexandru spunea atunci că obiectivul Guvernului Cioloș nu este să se implice în politică. Culmea, din 2017, de când nu a mai fost în funcția de ministru tehnocrat, s-a înscris în PNL și tot de atunci a fost și consilier al liderului PNL, Ludovic Orban. Ulterior, din cauza neînțelegerilor, Violeta Alexandru a trecut în tabăra USR, unde este și astăzi.

Eugen Tomac, omul lui Băsescu, în cărți pentru Palatul Victoria

Strategia de imagine al lui Dacian Cioloș pare că l-a inspirat și pe premierul demis Ilie Bolojan. Amândoi au avut apariții cu rucsacul în spate și dorința de a le arăta românilor că sunt de-ai lor, pentru a le câștiga încrederea și automat votul.

În prezent, după ce Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, se ia în calcul numirea unui nou Guvern tehnocrat, de data aceasta cu Eugen Tomac în frunte. Acesta s-a năsut în Ucraina, a trăit în Republica Moldova și a devenit cunoscut politic în România, sub aripa fostului președinte Traian Băsescu.

Tomac, născut în Ucraina, crescut în Moldova, politician în România

El este în prezent consilier prezidențial și lider al PMP, partidul înființat la inițiativa lui Traian Băsescu. Tomac este și europarlamentar, ales pe liste USR, cu care PMP a avut o alianță la alegerile din 2024. El face, astfel, parte din grupul Renew Europe, condus până în 2021 de către Dacian Cioloș.