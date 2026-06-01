Oana Țoiu, discurs la Consiliul de Securitate al ONU: „Comportamentul Rusiei este inacceptabil în dreptul internațional și trebuie să înceteze”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a relatat la Consiliul de Securitate al ONU felul în care o dronă rusească încărcată cu explozibil a pătruns în spațiul aerian al României, lovind un bloc de locuințe din Galați, rănind oameni și provocând pagube materiale semnificative.

Oana Țoiu a amintit în cadrul unei conferințe de presă la Consiliul de Securitate al ONU că incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, în contextul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit ministrului de Externe, drona a căzut și a explodat pe acoperișul unui imobil rezidențial, declanșând un incendiu și determinând evacuarea clădirii.

„Pentru prima dată, au existat răniți în rândul cetățenilor români: două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri.”, a declarat Oana Țoiu.

Țoiu a subliniat că încălcările spațiului aerian de către drone rusești au devenit frecvente în statele din Europa Centrală și de Est, ca urmare a escaladării conflictului din Ucraina. Ea a calificat incidentul drept „inacceptabil în baza dreptului internațional”.

Declarația Oanei Țoiu a fost făcută în numele a 56 de guverne, inclusiv state membre ale Uniunii Europene și NATO, dar și parteneri internaționali.

În urma incidentului, România a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, invocând prevederile Cartei ONU, pentru a analiza riscurile la adresa securității europene.

„Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit. Numele meu este Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe al României. Prezint această declarație în numele a 56 de guverne, reprezentând aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și națiuni partenere din întreaga lume, reunite aici în semn de solidaritate alături de guvernul meu, România.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească încărcată cu explozibili a pătruns în spațiul aerian al României, încălcând dreptul internațional. Drona, care făcea parte dintr-un atac aerian asupra Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România. Pentru prima dată, au existat răniți în rândul cetățenilor români: două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au avut nevoie de îngrijiri.

Impactul a provocat un incendiu și pagube extinse, ceea ce a dus la evacuarea clădirii. Încălcările spațiului aerian de către drone rusești deasupra României și a altor parteneri din Europa Centrală și de Est s-au produs în mod repetat de la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o consecință directă a tacticilor de escaladare folosite de Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei.

Cel mai recent incident a avut un impact direct asupra siguranței și securității civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil în dreptul internațional și trebuie să înceteze. Reamintim declarațiile recente ale Secretarului General, potrivit cărora atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare, care trebuie abordate și limitate.

Atacurile împotriva civililor trebuie condamnate în cei mai duri termeni, oriunde au loc. Reiterăm sprijinul nostru pentru o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată și pentru realizarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina.

În lumina acestor încălcări ale dreptului internațional, România a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, în conformitate cu articolele 44 și 45 din Cartă, pentru a aborda aceste chestiuni grave. Reuniunea care va avea loc imediat va analiza riscurile care subminează în continuare pacea și securitatea în Europa.

Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc pentru sprijin.”, a declarat Oana Țoiu la Consiliul de Securitate al ONU.